Doveva scontare 13 anni di carcere e pagare una multa da 730mila euro: latitante fermato all’aeroporto di Orio

Un controllo di frontiera ha consentito di individuare e arrestare un uomo ricercato, destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione relativo a una condanna definitiva a 13 anni di reclusione, oltre al pagamento di una multa di circa 730 mila euro.

L’uomo era stato già condannato in via definitiva nel 2014 per reati di falsità commessi in provincia di Bergamo nel 2011. Nel 2024 era inoltre intervenuta un’ulteriore condanna definitiva per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, in relazione a fatti commessi tra il 2009 e il 2010 nelle province di Pescara, Chieti, L’Aquila e Cosenza.