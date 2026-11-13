L’intervento|
Doveva scontare 13 anni di carcere e pagare una multa da 730mila euro: latitante fermato all’aeroporto di Orio
L’uomo era stato già condannato in via definitiva nel 2014 per reati di falsità commessi in provincia di Bergamo nel 2011. Nel 2024 un’ulteriore condanna definitiva per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina
Un controllo di frontiera ha consentito di individuare e arrestare un uomo ricercato, destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione relativo a una condanna definitiva a 13 anni di reclusione, oltre al pagamento di una multa di circa 730 mila euro.
L’operazione è stata condotta nella giornata del 13 novembre dalla Polizia di Stato, attraverso il personale della Polizia di Frontiera dell’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, nell’ambito dei consueti controlli sui passeggeri in arrivo da Paesi extra-Schengen.
Durante le verifiche, gli agenti hanno identificato un cittadino pakistano di circa 55 anni, residente in provincia di Bergamo, risultato destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso nel marzo 2025 dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Pescara.
Il provvedimento dispone l’espiazione di una pena residua complessiva di 13 anni di reclusione, oltre al recupero di una sanzione pecuniaria pari a circa 730.000 euro.
L’uomo era stato già condannato in via definitiva nel 2014 per reati di falsità commessi in provincia di Bergamo nel 2011. Nel 2024 era inoltre intervenuta un’ulteriore condanna definitiva per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, in relazione a fatti commessi tra il 2009 e il 2010 nelle province di Pescara, Chieti, L’Aquila e Cosenza.
Al termine degli adempimenti di rito, l’uomo è stato arrestato e accompagnato in carcere a Bergamo, dove dovrà scontare la pena.