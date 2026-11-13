Dopo oltre cinque mesi di stop, la funivia Albino-Selvino riparte lunedì 16 novembre

Selvino. Dopo oltre cinque mesi di sospensione, la funivia Albino-Selvino si prepara a tornare in servizio. La riapertura è fissata per lunedì 16 novembre, dopo il completamento degli interventi richiesti per la messa in sicurezza dell’impianto e l’esito positivo dei collaudi finali. Tornerà così operativo il collegamento diretto tra la Val Seriana e l’altopiano, utilizzato quotidianamente da residenti, studenti e lavoratori, oltre che dai turisti.

La funivia era stata fermata lo scorso 8 giugno per consentire le consuete manutenzioni ordinarie programmate e le verifiche ispettive ministeriali previste dalla normativa. Attività che si erano concluse regolarmente, ma durante gli approfondimenti tecnici e geologici necessari al rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio era emersa un’ulteriore necessità: realizzare alcuni interventi straordinari di protezione geologica prima di poter riaprire al pubblico.

In particolare, gli studi relativi al rischio di frane e valanghe avevano evidenziato la necessità di installare una barriera paramassi a protezione del secondo pilone della funivia, nel territorio comunale di Aviatico. La prescrizione, contenuta nel parere geologico regionale del 31 luglio, aveva fatto slittare la riapertura inizialmente prevista, allungando i tempi di sospensione di diverse settimane.

Per finanziare l’intervento, lo scorso settembre Regione Lombardia aveva stanziato 93mila euro a favore di Amias Servizi, società proprietaria dell’infrastruttura. Le risorse si erano aggiunte ai 165mila euro già destinati nel 2026 e nel 2027 alla manutenzione straordinaria e all’ammodernamento delle stazioni di monte e di valle.

Nel frattempo, per limitare i disagi soprattutto in vista della ripresa delle lezioni scolastiche, Arriva Italia, in accordo con il Comune di Selvino e l’Agenzia del Tpl di Bergamo, aveva potenziato i collegamenti sostitutivi in autobus. Dal 14 settembre erano state introdotte tre nuove coppie di corse giornaliere sulla tratta Nembro-Selvino, nelle prime ore del mattino, a metà mattina e nel pomeriggio, per agevolare gli spostamenti di studenti e pendolari.

Ora, con il completamento delle opere e il superamento delle verifiche finali, arriva il via libera alla ripartenza. “La riapertura della funivia è una notizia attesa da tutta la comunità, perché restituisce a Selvino un collegamento fondamentale per residenti, studenti, lavoratori e visitatori”, commenta il sindaco di Selvino Andrea Santopietro, che ringrazia i Comuni di Aviatico e Albino, la Comunità Montana Valle Seriana, Amias e Arriva Italia per la collaborazione.

Soddisfazione anche da parte di Arriva Italia. “La riapertura della funivia restituisce al territorio un collegamento fondamentale per la mobilità quotidiana di residenti, studenti e lavoratori – afferma Gabriele Canini, direttore di esercizio Bergamo e Lecco -. In questi mesi abbiamo lavorato insieme al Comune di Selvino, ad Amias e all’Agenzia del Tpl per garantire la continuità dei collegamenti durante il periodo di sospensione, in particolare alla ripresa dell’anno scolastico, e completare tutte le attività necessarie alla ripresa del servizio”.