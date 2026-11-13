Donizetti Opera 2027, un viaggio musicale tra Napoli e Parigi

Bergamo. Da Napoli a Parigi, seguendo le tracce di Gaetano Donizetti nei grandi teatri europei dell’Ottocento. È questo il filo conduttore del Donizetti Opera 2027, che porterà in scena dal 12 al 29 novembre 2027 tre titoli: Poliuto, Otto mesi in due ore e La fille du régiment. “Fra le tante città che hanno acclamato le opere di Donizetti, Napoli e Parigi sono certamente fra le più frequentate dal compositore bergamasco, e i tre titoli in cartellone sono legati proprio ai loro teatri. – spiega Riccardo Frizza, direttore artistico e musicale del festival -. Opere che raccontano la dimensione italiana ed europea di Donizetti e che permettono al pubblico di seguirne il percorso tra i grandi teatri del suo tempo”.

La proposta punta a coniugare la riscoperta del repertorio meno frequentato con produzioni di respiro internazionale. Una direzione che trova il sostegno dell’amministrazione comunale. “Il lavoro della Fondazione è un impegno costante che coinvolge artisti di caratura internazionale e restituisce ogni anno a Bergamo tutta la statura europea di Gaetano Donizetti”, sottolinea Sergio Gandi, vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Bergamo.

Nella presentazione anticipata del programma traspare la volontà di “costruire un progetto culturale capace di guardare lontano”, come sottolinea Giorgio Berta, presidente della Fondazione Teatro Donizetti: “Annunciando fin da subito i titoli della prossima edizione – prosegue – vogliamo offrire al pubblico nuove occasioni per tornare nella nostra città a incontrare l’opera di Gaetano Donizetti”. L’obiettivo è rafforzare il rapporto con il pubblico e confermare l’ambizione internazionale del festival, mantenendo al centro il patrimonio musicale del compositore bergamasco attraverso nuove produzioni, ricerca e collaborazioni prestigiose.

Tra le novità del 2027 ci sarà anche la presentazione di una nuova scoperta musicologica. Il ricercatore Edoardo Cavalli illustrerà i risultati delle sue indagini, che hanno riportato alla luce pagine musicali legate a Donizetti finora non attribuite al compositore. La Fondazione lavorerà per riportare quanto prima questi manoscritti all’ascolto del pubblico.

Ad aprire le danze sarà Poliuto, il 12, 20 e 28 novembre al Teatro Donizetti. L’opera, concepita nel 1838 per il Teatro San Carlo di Napoli, arrivò sulle scene in versione italiana soltanto nel 1848, dopo la morte del compositore. Frizza salirà sul podio, mentre la regia sarà affidata a Rolando Villazón. Debutto italiano per il celebre tenore, che negli ultimi anni si è dedicato anche alla regia teatrale firmando spettacoli per il Festival di Salisburgo, il Metropolitan di New York e la Deutsche Oper Berlin.

Al Teatro Sociale, il 13, 21 e 26 novembre, sarà invece la volta di Otto mesi in due ore, nuovo allestimento in coproduzione con il Teatro San Carlo di Napoli. La produzione presenterà una nuova edizione critica della partitura, edita da Ricordi e basata sulla versione preparata per la stagione 1834-1835 del Teatro Carignano di Torino. Sul podio ci sarà Aram Khacheh, con la regia di Mariano Bauduin, le scene di Dario Gessati, i costumi di Daniela Ciancio e le luci di Nunzio Perrella.

Completa il cartellone La fille du régiment, scritta per l’Opéra-Comique di Parigi nel 1840 e al Teatro Donizetti il 14, 19 e 27 novembre 2027. Per quest’occasione verrà presentato un allestimento firmato dal regista cubano Luis Ernesto Doñas per il Donizetti Opera 2021, coprodotto con il Teatro Lirico Nacional de Cuba. Le scene saranno a cura di Angelo Sala, i costumi di Maikel Martinez, le coreografie di Laura Domingo, le luci di Fiammetta Baldiserri e la drammaturgia di Stefano Simone Pintor. Il festival si chiuderà il 29 novembre con le celebrazioni del Dies Natalis di Donizetti.