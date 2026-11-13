Cucito, impegno per la comunità e amicizia: a Verdello il lavoro di donne over 65 che combatte la solitudine e rende più bello il paese

Il progetto “I Punti del benessere” è promosso dall’Associazione Il Tempo Ritrovato – Auser all’interno di spazi comunali, e sostenuto da Fondazione della Comunità Bergamasca. Prossimi appuntamenti con le decorazioni natalizie e di primavera

In fondo, il cuore del progetto “I punti del benessere – un filo per ricucire il tempo”, a cura dell’Associazione Il Tempo Ritrovato di Verdello e sostenuto da Fondazione della Comunità Bergamasca, è riassumibile in un’immagine che esiste da sempre: il riunirsi di donne che lavorano insieme e che coltivano un’arte oggi sempre più rara, quella legata al cucito, al ricamo, all’uncinetto, al lavoro a maglia.

“A Verdello in questi anni abbiamo visto crescere un bisogno, soprattutto tra le donne over 65: avere momenti per stare insieme – spiega Raffaella Tonna, presidente dell’associazione –. In paese esiste un centro anziani, frequentato però quasi solo da uomini. Negli ultimi anni avevamo proposto alcune attività per un’utenza femminile con buona partecipazione, ma è con il progetto “I punti del benessere”, avviato a settembre, che abbiamo raccolto un vero boom di adesioni”. Oggi sono 36 le partecipanti – supportate da 4 volontarie – che ogni lunedì mattina si danno appuntamento al Centro Sociale Anziani di piazza Aldo Moro (uno spazio comunale nel cortile del Municipio, dunque nel cuore del paese) per darsi da fare con ago e filo, cucito creativo, uncinetto, ricamo e maglia. Con l’obiettivo soprattutto di rendere più bello il paese. “Siamo in piena attività, viste le vicine festività natalizie – racconta Lorella Regonesi, responsabile dei servizi per l’Associazione – Il Comune ci ha affidato la decorazione di un albero di Natale moderno, che sarà inaugurato l’8 dicembre in piazza Mons. Grassi, oltre ad altre decorazioni per le feste. Poi riprenderemo subito il lavoro per nuove installazioni negli angoli delle strade in stile primaverile. È qui che il progetto va oltre il laboratorio, e diventa uno spazio e un tempo in cui le donne si sentono parte della comunità”.

Il lavoro continua anche a casa e riempie di senso le giornate di persone spesso sole, perché vedove o perché comunque avrebbero meno possibilità di incontrare familiari e amici: “Per molte di loro l’alternativa sarebbe stare davanti alla televisione molto tempo – continua Regonesi –, così invece sanno che stanno costruendo qualcosa insieme ad altre persone. Il lunedì è il momento in cui si coordina il lavoro, che poi però dura tutta la settimana, e sappiamo che alcune partecipanti si organizzano e trovano momenti in cui trovarsi tra di loro e coltivare le amicizie nate qui”. Gli incontri sono coordinati da una professionista con esperienza nella conduzione di gruppi di adulti, affiancata da volontarie e, in alcuni momenti dell’anno, da un’esperta d’arte. L’associazione collabora inoltre con il CIF – Centro Italiano Femminile di Verdello e con l’Istituto don Guanella, struttura residenziale che accoglie persone con disabilità, in prevalenza donne.

“L’associazione Il Tempo Ritrovato – Auser ha proposto varie iniziative negli ultimi trent’anni per generazioni diverse, sempre per promuovere il benessere della collettività – conclude la presidente Tonna – Questa proposta si è concentrata su ciò che le donne hanno sempre fatto: ritrovarsi per condividere il lavoro, sostenersi, raccontarsi, e prendersi cura una dell’altra. E non mancano alcune giovani che si affacciano con curiosità alla attività di cucito, uncinetto e ricamo, permettendo uno scambio intergenerazionale in grado anche di conservare abilità sempre meno diffuse. C’è chi porta una torta, chi il caffè: il clima è quello di un salotto di casa”.