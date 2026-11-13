Pamela, archiviata l’accusa di diffamazione contro il compagno della madre: “Legittimo sfogo per riavere la cagnolina”

Bergamo. Si chiude con un’archiviazione la surreale vicenda legata alle dichiarazioni rilasciate sulla sorte della cagnolina Bianca, il chihuahua appartenuto a Pamela Genini, la 29enne bergamasca uccisa a Milano nell’ottobre del 2025 dall’ex fidanzato violento Gianluca Soncin. Il giudice Laura Garufi ha rigettato l’opposizione presentata da Francesco Dolci – noto per le sue apparizioni televisive dopo il delitto – e ha disposto l’archiviazione del procedimento per diffamazione a carico di Piergiuseppe Rota, compagno della madre di Pamela.

La querela era stata sporta dopo un’intervista rilasciata da Rota il 17 ottobre 2025 alla trasmissione “La Vita in Diretta”. In quell’occasione, Rota aveva rivolto un appello pubblico affinché la cagnolina della ragazza defunta venisse riconsegnata alla famiglia, e in particolare alla madre della vittima. Nel corso del suo intervento, l’uomo aveva affermato che l’animale non apparisse in buone condizioni (“non sembra che stia tanto bene”) e aveva accusato Dolci di aver mentito ai familiari, sostenendo che avesse inizialmente chiesto di tenere il cane solo per pochi giorni salvo poi rifiutarsi di restituirlo, nonostante le ripetute richieste e persino un tentativo di recupero effettuato dai familiari accompagnati dai carabinieri.

Nella propria denuncia, Dolci aveva respinto integralmente questa ricostruzione, sostenendo che la cagnolina gli fosse stata affidata il giorno stesso della morte della Genini, allegando documentazione sanitaria per attestare l’ottimo stato di salute dell’animale e negando categoricamente che Rota si fosse mai presentato a casa sua insieme ai militari dell’Arma. Ritenendo quelle affermazioni lesive del proprio onore e decoro, si era quindi opposto alla richiesta di archiviazione formulata dal pm, eccependo di non essere un personaggio pubblico all’epoca dei fatti e sollecitando l’audizione di numerosi testimoni.

Ebbene, secondo il giudice, le dichiarazioni di Rota si inserivano in un quadro di evidente e grave sofferenza emotiva per la tragica morte della figlia della compagna ed erano finalizzate esclusivamente a riavere l’animale domestico della giovane. Le parole utilizzate, espresse peraltro con toni contenuti, sottolinea il giudice, configurano dunque una legittima doglianza e non un’aggressione gratuita o una denigrazione della dignità altrui.

Il tribunale ha inoltre ritenuto irrilevante la questione relativa alla notorietà mediatica di Dolci al momento dell’intervista, come superflue sono state giudicate le indagini suppletive e le audizioni testimoniali richieste dalla parte offesa. Dolci resta invece indagato per la profanazione della tomba e il vilipendio del cadavere della ragazza dopo il femminicidio.