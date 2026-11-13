Bergamo e la sfida del ripristino della natura: “Non basta piantare nuovi alberi”

Da sinistra: Fabio Binelli, Emilio Padoa-Schioppa, Angelo Maestroni, Oriana Ruzzini, Diego Colombo

Il convegno nell’ambito del Festival delle Foreste fa il punto sulla Nature Restoration Law europea: al centro il recupero degli ecosistemi degradati, la tutela della biodiversità e il ruolo delle amministrazioni locali. Il professor Emilio Padoa-Schioppa: “La crisi ambientale è un problema grave, ma è causata da noi: siamo chiamati a trovare i mezzi per contrastarla”

Bergamo.Non basta piantare nuovi alberi, ampliare le aree verdi o togliere l’asfalto per rendere una città più sostenibile. La sfida è più ambiziosa: ripristinare gli ecosistemi degradati, tutelare la biodiversità e ripensare il rapporto tra natura e trasformazioni urbane. È il cambio di prospettiva introdotto dalla Nature Restoration Law, il regolamento europeo del 2024 sul ripristino della natura, al centro del convegno “Dai Piani del Verde al Piano di Ripristino della Natura – Cosa cambia nelle città con la Nature Restoration Law”, organizzato il 13 novembre nell’ambito del Festival delle Foreste.

Il regolamento, vincolante per tutti gli Stati membri, coinvolge direttamente anche le amministrazioni locali. Perché gli obiettivi fissati a livello europeo possano tradursi in risultati concreti, infatti, occorre integrarli nelle scelte urbanistiche, negli interventi sul territorio e nelle modalità di gestione del verde pubblico e privato. Ad aprire il confronto, moderato dal giornalista Diego Colombo, è stata Oriana Ruzzini, assessora alla Transizione ecologica, Ambiente e Verde del Comune di Bergamo, che ha richiamato le difficoltà economiche, normative e ambientali con cui le città devono confrontarsi. “Siamo a metà mandato e approfittiamo di questo momento per parlare di un tema delicato e strategico: cosa cambia nelle città a seguito del cambiamento normativo”, spiega.

Bergamo, una delle 112 città europee selezionate per la missione Climate-Neutral and Smart Cities, che punta alla neutralità climatica entro il 2030, è già impegnata su diversi fronti: dalla tutela degli insetti impollinatori, con il progetto “Bergamo è amica delle api”, alle iniziative per rendere più verdi i quartieri. Il passaggio dalle singole sperimentazioni a un cambiamento strutturale, tuttavia, richiede ulteriori strumenti. “Per fare questo servono risorse economiche e strumenti normativi adeguati”, sottolinea Ruzzini.

Le esperienze di Milano e Firenze hanno offerto altri spunti di riflessione sul ruolo della pianificazione del verde nelle politiche urbane. L’assessora del Comune di Milano Elena Grandi ricorda i danni provocati dagli eventi climatici estremi e dalla siccità, che hanno messo a dura prova il patrimonio ambientale cittadino, annunciando un rafforzamento delle regole per la tutela degli alberi. La vicesindaca di Firenze Paola Galgani evidenzia invece la necessità di integrare competenze politiche e tecniche e di coinvolgere anche i soggetti privati nella conservazione e nella valorizzazione degli ecosistemi.

Ma che cosa significa, concretamente, ripristinare un sistema ecologico? A chiarirlo è Emilio Padoa-Schioppa, professore associato di Ecologia all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, che invita a superare un’interpretazione semplicistica del concetto. Il regolamento europeo, infatti, non si limita a chiedere di conservare ciò che ancora esiste, ma punta a intervenire sugli ambienti degradati, accompagnandoli verso condizioni ecologiche migliori.

Un obiettivo che deve fare i conti con la complessità dei sistemi naturali. “Gli ecosistemi non sono strutture stabili – spiega Padoa-Schioppa -. Non sempre è possibile riportare un ambiente esattamente a una condizione precedente: alcune specie si sono estinte, altre sono scomparse, i paesaggi sono cambiati per effetto delle attività umane e delle trasformazioni climatiche. Anche stabilire quale sia lo stato naturale a cui tornare può diventare complicato. L’Europa, del resto, è un territorio profondamente trasformato nel corso dei secoli e ciò che oggi consideriamo un paesaggio tradizionale è spesso il risultato di interventi umani più o meno recenti. Per questo, il ripristino deve tenere insieme la storia ambientale e quella culturale dei luoghi”.

Il regolamento fissa obiettivi ambiziosi: tra questi, quello di avviare entro il 2030 misure di ripristino su almeno il 30% degli habitat che non si trovano in buono stato di conservazione. La strada per raggiungerli, però, è ancora lunga. “C’è da fare ancora molto lavoro, anche perché il regolamento è un processo in evoluzione, che richiederà scelte e interventi progressivi”, osserva il professore. Un esempio concreto riguarda la gestione dell’acqua. In Pianura Padana, le risorse idriche sono state a lungo sfruttate per l’agricoltura, le attività industriali e gli usi civili, mentre il cambiamento climatico accentua l’alternanza tra periodi di siccità e precipitazioni brevi e intense. “La questione non è soltanto disporre di più acqua, ma imparare a gestirla e conservarla in modo da preservare gli equilibri degli ecosistemi”.

Il ripristino, dunque, non coincide con una semplice operazione di abbellimento urbano. Anche interventi apparentemente immediati, come la piantumazione di nuovi alberi, richiedono una visione più ampia. “Non conta soltanto quanti se ne mettono a dimora, ma quali specie vengono scelte e quale biodiversità sono in grado di sostenere – spiega Padoa-Schioppa -. Un albero non esaurisce la propria funzione ecologica quando muore. Nel corso del suo ciclo di vita, che può durare anche 120 o 150 anni, diventa habitat per insetti e altri organismi; persino il legno morto può svolgere un ruolo importante per la biodiversità”.

Nonostante la gravità della crisi ambientale, il professore chiude il proprio intervento con una nota di fiducia: “Ci sono però buone notizie: la crisi ambientale è un problema grave, ma è causata da noi. Siamo chiamati quindi a trovare i mezzi per contrastarla e limitarla”.

La dimensione ecologica si intreccia inevitabilmente con quella normativa e amministrativa. Su questo aspetto si è concentrato Angelo Maestroni, avvocato e docente di Diritto dell’Ambiente all’Università di Bergamo, che approfondisce le ricadute della normativa sulle politiche locali: “Cosa cambia nelle città con la Nature Restoration Law? Cambia poco se ci limitiamo a contare gli alberi; può cambiare molto se consideriamo la natura come componente essenziale del modo in cui conserviamo e sviluppiamo le città”. Il passaggio, secondo Maestroni, è quello da una logica di sola conservazione a una di ripristino: “Non si tratta di ricostruire artificialmente un passato ormai scomparso, ma di migliorare le condizioni degli ecosistemi, per esempio rendendo un corso d’acqua più connesso alle sue sponde o consentendo alla vegetazione di svilupparsi negli spazi urbani”.

Un cambiamento che richiede coordinamento tra i diversi livelli istituzionali. “Le scelte ambientali attraversano livelli diversi di governo – europeo, nazionale, regionale e comunale – e devono integrarsi con le politiche urbanistiche, evitando sovrapposizioni e conflitti”, prosegue il docente. Il regolamento prevede monitoraggi e revisioni periodiche da parte degli Stati, ma una parte importante del lavoro spetterà anche ai Comuni: individuare le aree in cui intervenire, seguire i progetti e coinvolgere i cittadini.

In questo quadro, il Piano Nazionale di Ripristino (PNR) non dovrebbe trasformarsi in un semplice elenco di nuovi adempimenti per le amministrazioni, ma diventare uno strumento per orientare le scelte sul territorio: “Serviranno risorse economiche, competenze e collaborazione tra istituzioni, ma anche la capacità di valutare gli effetti degli interventi sui territori e sulle comunità”.