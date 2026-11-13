Atalanta, quattro giovani volano al mondiale Under 17 in Qatar

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Gasparello, Perillo, Olivieri e Fugazzola, protagonisti nella Primavera azzurra, sono stati convocati da Daniele Franceschini per la rassegna iridata

Quattro giovani del vivaio dell’Atalanta sono stati convocati dalla Nazionale Italiana per il Mondiale Under 17 che si diputerà in Qatar che inizia giovedì 19 novembre e terminerà venerdì 13 dicembre con la finalissima.

Si tratta del centrocampista Francesco Olivieri, classe 2010, e i 2009 Francesco Gasparello, Marcello Fugazzola (entrambi trequartisti) e la punta Diego Perillo, tutti protagonisti con la Primavera di mister Giovanni Bosi che ha vinto la Supercoppa Italiana contro la Fiorentina lo scorso settembre.

Gasparello e Fugazzola fanno parte da diversi anni del settore giovanile nerazzurro e a giugno si sono laureati campioni d’Europa da protagonisti con l’Under 17 guidata da mister Daniele Franceschini. In questa stagione fanno parte dell’Under 18 azzurra, guidata dallo stesso tecnico che sta portando avanti il lavoro con i suoi ragazzi qualificati al Mondiale che fa riferimento alla scorsa stagione in termini di fascia d’età da considerare.

Nel gruppo era presente anche Perillo, che insieme a Olivieri è arrivato a Bergamo in estate dall’Empoli con un investimento importante, di oltre 4 milioni di euro. Olivieri è tra l’altro uno dei due classe 2010 del gruppo insieme a Croci della Fiorentina: tutti gli altri azzurri sono nati nel 2009.

Il percorso azzurro inizierà il 20 novembre alle 16 con la prima sfida del girone E contro la Giamaica, poi gli azzurri sfidrranno la Costa d’Avorio il 23 novembre alle 15.30 e il 26 novembre alle 15 l’Uzbekistan. Le quarantotto squadre sono divise in dodici gironi: avanzeranno le prime due di ogni gruppo e le otto migliori terze.