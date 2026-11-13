Atalanta, il gioiello Idele prolunga il contratto fino al 2031

Foto Andrei Eduard Huiala

Dopo le apparizioni dalla panchina contro Pafos e Parma, il classe 2007 originario di Villa di Serio ha giocato titolare contro il Kairat Almaty

Il futuro dell’Atalanta si costruisce storicamente dal basso: anche se il risultato della sfida contro il Kairat Almaty non è stato soddisfacente, non è passato inosservata la linea difensiva schierata da Maurizio Sarri, composta interamente da giocatori cresciuti nel settore giovanile nerazzurro.

Se Carnesecchi e Scalvini sono ormai certezze anche da Nazionale, lo stesso si può dire di Bernasconi, mentre Obric si è affacciato al campo tra i ‘grandi’ con continuità solo in questa stagione. In contemporanea, ha raccolto le sue prime presenze in prima squadra Javison Idele, esterno destro di difesa originario di Villa Di Serio, che proprio negli scorsi giorni ha firmato un rinnovo di contratto importante legandosi al nerazzurro fino al 2031.

Classe 2007, è entrato giovanissimo nei ranghi del vivaio dell’Atalanta, dopo un passaggio anche nell’AlbinoLeffe. Protagonista in nerazzurro e anche in azzurro, nella stagione 2025/26 è entrato stabilmente a far parte della rosa dell’Under 23 e nell’ultimo mese, complice l’emergenza infortuni in difesa, è stato ‘promosso’ quasi stabilmente tra i grandi, mostrandosi all’altezza.