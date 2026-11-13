Atalanta, fatturato record a 325,4 milioni di euro. Undicesima stagione di fila in utile

Da destra: Stefano, Luca e Antonio Percassi. Foto Andrei Eduard Huiala

Undicesimo anno consecutivo col segno “più” e fatturato record. L’Atalanta ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2026 con un altro risultato soddisfacente dal punto di vista aziendale, con i ricavi totali che, stando a quanto raccolto da Bergamonews, hanno toccato il picco massimo nella storia del club a 325,4 milioni di euro, in aumento di 5 milioni rispetto all’anno precedente, per un totale di 26,5 milioni di euro. Dati che rappresentano un segno di continuità importante nel recente passato per la società guidata dal presidente Antonio Percassi e dall’amministratore delegato Luca Percassi.

Il club ha retto il colpo dell’aumento del costo del lavoro da 127,3 a 134,4 milioni, determinato soprattutto dall’esonero di Ivan Juric e del suo staff, rimasto a libro paga fino all’estate. I ricavi operativi sono aumentati di oltre 9 milioni di euro, con un incremento di 3 milioni negli incassi da diritti tv per la Champions League nella quale l’Atalanta ha giocato un turno in più raggiungendo gli ottavi di finale. Un aumento che ha compensato la diminuzione degli stessi nelle competizioni domestiche.

Tra le altre voci, risultano aumentate di 2 milioni anche le sponsorizzazioni e di 1,7 i ricavi da matchday legati alla biglietteria, con il mantenimento dei prezzi calmierati nei settori popolari dello stadio. Per quanto riguarda il calciomercato, gli incassi da calciomercato sfiorano i 90 milioni di euro, più 18,5 legati ai bonus e 8,5 derivanti dai prestiti. La cessione record è quellla di Retegui all’Al-Qadsiah che ha generato un effetto economico positivo di 40,8 milioni di euro, mentre le partenze verso l’Atlético Madrid di Lookman e Ruggeri hanno portato plusvalenze rispettivamente da 28,8 e 16,2 milioni di euro. Le spese per la compravendita di calciatori, invece, si attestano poco sopra i 99 milioni di euro.