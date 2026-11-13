Albino, tre anni di carcere per uno dei componenti della banda di rapinatori del quartiere Fiorito

Il 29enne è stato condannato in via definitiva per rapine aggravate e furti in abitazione commessi tra Albino, Nembro e Ponteranica

Albino. Dovrà scontare una pena residua di tre anni e undici giorni di reclusione uno dei componenti della banda di rapinatori del quartiere Fiorito, protagonista di una serie di reati predatori tra la bassa Val Seriana e l’hinterland bergamasco. Il 29enne, di origini marocchine e domiciliato a Torre Boldone, è stato arrestato nella serata del 6 novembre dai Carabinieri di Albino, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Bergamo.

L’arresto rappresenta l’ultimo sviluppo giudiziario di un’indagine condotta tra aprile e settembre 2025 dai militari del Nucleo Operativo – Aliquota Operativa della Compagnia di Clusone, sotto il coordinamento della Procura bergamasca. L’attività investigativa aveva già portato all’esecuzione di quattro misure cautelari nei confronti dei componenti del gruppo, ritenuto responsabile di diversi episodi criminali nei comuni di Albino, Nembro e Ponteranica.

Il 29enne è stato riconosciuto definitivamente colpevole di rapina aggravata in concorso e furto in abitazione, reati commessi tra novembre 2024 e luglio 2025 ai danni di giovani e titolari di esercizi commerciali.

La sentenza del Tribunale di Bergamo è diventata esecutiva dopo che la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’imputato. La condanna complessiva ammonta a tre anni, sei mesi e venti giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 1.400 euro e all’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.