Addio a Claudio Sugliani, artista di raffinato ingegno

Claudio Sugliani

Bergamo. È scomparso giovedì 12 novembre, all’età di 87 anni Claudio Sugliani, dopo lunga malattia. L’ultimo saluto all’artista, maestro di due generazioni, è previsto per sabato 14 novembre al Cimitero di Bergamo alle ore 15. Per il mondo dell’arte bergamasco è una perdita incommensurabile, sia per chi ha avuto l’onore di frequentarlo sia per ciò che il maestro ha rappresentato in termini di valore aggiunto per la cultura nel nostro territorio.

Claudio Sugliani era una personalità di assoluto rilievo in ambito calcografico, ma anche una coscienza critica di straordinaria lucidità nell’ambito delle arti visive, a trecentosessanta gradi. Conversatore brillante, dalla parola precisa, incisiva e originale, intesseva con naturalezza la storia del pensiero, la riflessione sul linguaggio, l’emozione della materia. Lo si poteva stare ad ascoltare per ore, per la pura seduzione dell’ascolto: la sua intelligenza sempre in movimento, acuta, curiosa, sottile, sapeva andare al cuore delle grandi questioni estetiche ed etiche della modernità.

Artista di raffinato ingegno, oltre che uomo di grande fascino intellettuale, ha continuato per tutta la vita a interrogarsi, a sperimentare, a rimettere in discussione il proprio lavoro anche dopo aver raggiunto l’assoluta padronanza dei propri strumenti. Aperto al nuovo, ai giovani, alle frontiere della tecnica e della tecnologia, la ricerca era per lui una condizione esistenziale e artistica permanente.

La sua vicenda d’arte affonda le radici nella straordinaria stagione della Scuola del Libro di Urbino, frequentata alla fine degli anni Cinquanta sotto la guida di maestri come Leonardo Castellani, Renato Bruscaglia e Nunzio Gulino. Un’esperienza fondativa, che gli trasmise una concezione dell’incisione lontana da ogni riduzione decorativa o illustrativa e gli aprì le infinite possibilità espressive del segno. La calcografia, e in particolare la puntasecca, sarebbe diventata una passione e una disciplina di ricerca coltivata per tutta la vita, con una padronanza tecnica rara, fatta di sapienza della mano, sensibilità del gesto e conoscenza profonda della materia.

Dopo una prima esperienza professionale come grafico a Milano, l’approdo a Bergamo e l’incontro con artisti come Dietelmo Pievani, Alberto Zilocchi, Erminio Maffioletti e Mario Cornali segnarono una svolta decisiva. Alla Accademia Carrara entrò giovanissimo come assistente, mettendo a disposizione le proprie competenze incisorie e iniziando quel lungo percorso di insegnamento che lo avrebbe portato a formare generazioni di allievi, in Italia e all’estero, tra Europa e America Latina.

La didattica non fu per Claudio una parentesi professionale, ma una parte essenziale della sua identità. Sapeva trasmettere il sapere tecnico ma soprattutto educava a guardare, a sperimentare, a non avere paura delle possibilità del linguaggio artistico. Per lui insegnare era anche e soprattutto uno scambio, un confronto continuo, un modo per rimanere in contatto con il presente e con le energie del nuovo che avanza. Amava dire, non senza ironia, di aver smesso di insegnare quando si era accorto che gli studenti avevano sempre vent’anni, mentre lui di anni ne aggiungeva uno a ogni inizio accademico.

La sua ricerca, intanto, non aveva mai smesso di trasformarsi. Dagli esordi informali degli anni Sessanta, con i nervosi grovigli di segni e le geometrie essenziali, fino alle successive indagini sulla figura umana, sugli ambienti, sui paesaggi interiori, Sugliani ha costruito un linguaggio personalissimo, in cui astrazione e figurazione si contaminano e si inseguono con inconfondibile temperamento. Un universo in cui il corpo umano diventa luogo mentale, deposito di inquietudini, fantasmi, memorie e contraddizioni sempre ardenti e magnificamente irrisolte. Gli interessava non tanto la rappresentazione del visibile, quanto l’esplorazione di ciò che si nasconde sotto la superficie delle cose.

In questa ricerca la poetica di un gigante del passato come Goya, da lui riconosciuto come un “riferimento definitivo” (come amava dire), rappresentava una profonda consonanza poetica oltre che tecnica. Figlio diretto dei grandi maestri che aveva studiato e ammirato, Sugliani nel suo segno sapeva farsi visionario, talvolta grottesco e allucinato, capace di evocare senza eufemismi le zone d’ombra della condizione umana. Tutto questo attraverso una sapienza formale sempre rigorosa, mai abbandonata alla facile suggestione dell’emozione.

Negli ultimi anni il disegno aveva conquistato una centralità nuova: fogli rapidi, minimali, talvolta quasi dimessi, ma in questo capaci di trattenere l’impulso originario dell’idea. Una libertà riconquistata, sostanzialmente, attraverso la sottrazione, il gesto immediato, la felicità di un segno che nasce e si compie in pochi secondi. Emblematica, in questo senso, la sua abitudine di raccogliere gli schizzi scartati dagli allievi, fogli apparentemente senza valore, destinati altrimenti a essere dimenticati. Li conservava, li lasciava sedimentare, per poi tornarci a distanza di anni, recuperandone frammenti, intuizioni, possibilità inesplorate. Un gesto che dice molto del suo modo di intendere l’arte: nulla è definitivamente perduto, ogni esperienza può essere ripensata, ogni segno può riaprire una strada.

Generosa la sua partecipazione, nei decenni, alla vita artistica e culturale. Le esperienze condivise con altri artisti, l’avventura della Olim, Officina Linguaggio Immagine (in via Pignolo bassa) , i sodalizi creativi, il lavoro editoriale e la collaborazione alla realizzazione del volume “L’arte della calcografia”, pubblicato da Mudima nel 2011 insieme a Mario Benedetti e Alberto Veca, testimoniano un impegno che andava ben oltre la pratica individuale. Sugliani era un uomo di relazioni, di scambi, di progetti, che riconosceva nell’incontro con gli altri una possibilità aperta di arricchimento e di crescita continua.

Accanto a lui, per una parte importante della sua vita, la moglie Sonia Ciscato, artista di forte temperamento e di straordinarie qualità pittoriche, personalità autonoma e incisiva nella scena dell’arte contemporanea. Un sodalizio umano e intellettuale, il loro, significativo di una stagione culturale forse irripetibile, ricca di diversità e di rispetto delle contraddizioni, nel confronto fertile e disponibile alla pluralità delle voci creative.

Emblematico della personalità di Sugliani, il progetto europeo on the road ideato e sempre rimandato con l’amico Claudio Granaroli (scomparso nel 2024) rilanciato dopo gli ottant’anni di entrambi, che avrebbe dovuto compiersi nel 2020 : un viaggio attraverso paesi, città, università e luoghi di cultura, per incontrare artisti e scrittori, riannodare antiche collaborazioni, inventare nuove occasioni di confronto tra linguaggi e culture. Un progetto che aveva il sapore di un’utopia concreta, di quelle in cui una generazione ha creduto profondamente: la cultura come spazio di libertà, la collaborazione come valore, l’Europa come luogo di fratellanza e di dialogo. Una dichiarazione di fiducia nella vita, nell’arte, nelle istituzioni, che oggi si fa fatica persino a formulare.

Di Claudio Sugliani resta l’opera intensa e fortemente riconoscibile, trasmessa a generazioni di allievi, oltre alla memoria di un uomo che ci ha lasciato il piacere della sua intelligenza, la vivacità della sua visione del mondo, la capacità di mettersi in discussione e di aprire senza paura nuove piste di riflessione. Un contributo che resta aperto, capace di alimentare il confronto e la riflessione sul destino e sulle possibilità, nello specifico, delle arti pitto-grafiche.