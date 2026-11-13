Ad Albano concerto di quattro sassofoni: “Tanti significati e omaggio a Dacia Maraini”

Dacia Maraini – Getty Images

L’appuntamento è venerdì 13 novembre alle 20.45 alla Chiesa parrocchiale dei Santi Cornelio e Cipriano, ad Albano Sant’Alessandro, dove sarà protagonista il Vagues Saxophone Quartet

È tutto pronto per la nuova tappa de “I colori dell’aria”, il progetto concertistico itinerante ideato da Alessandro Bottelli per valorizzare il patrimonio artistico-culturale meno conosciuto del territorio, grazie a brani strumentali creati ad hoc da compositori professionisti e concerti dedicati.

L’appuntamento è venerdì 13 novembre alle 20.45 alla chiesa parrocchiale dei Santi Cornelio e Cipriano ad Albano Sant’Alessandro, dove sarà protagonista il Vagues Saxophone Quartet. Si esibiranno Andrea Mocci (sax soprano), Francesco Ronzio (sax contralto), Mattia Quirico (sax tenore) e Vincent Dupuy (sax baritono), una formazione di giovani e apprezzati professionisti già coronata da numerosi riconoscimenti.

L’ensemble eseguirà musiche di Georg Friedrich Haendel, Johann Sebastian Bach, Gioachino Rossini, Johannes Brahms, George Gershwin, Astor Piazzolla, Paul Geoffrey Reade e Sting scelte in base a riferimenti legati al luogo in cui avverrà l’esecuzione – da Sant’Alessandro a San Giorgio, dalla Madonna delle Rose al contesto notturno in cui avvenne il prodigioso miracolo – ma anche, come il portale d’ingresso alla chiesa, per la loro particolare funzione di “apertura”, di introduzione a qualcos’altro (Preludi, Ouverture e Sinfonie d’opera), si misurerà anche con “Attollite portas”, un recentissimo lavoro per quattro sassofoni commissionato al compositore, organista e direttore di coro bergamasco Davide Mutti e ispirato al portale bronzeo posto all’ingresso dell’edificio, opera dello scultore Egidio Sartori (1942-2020).

Abbiamo intervistato Alessandro Bottelli per saperne di più.

Che cosa dobbiamo aspettarci da questo concerto?

È il quindicesimo tassello del progetto “I colori dell’aria”, che sta proseguendo da quattro anni e che è stato modellato sulle caratteristiche dei quattro magnifici saxofonisti che ne sono protagonisti. Ogni volta realizziamo un concerto con un programma sempre diverso e presentiamo una o due composizioni nuove commissionate a compositori professionisti e ispirate a opere d’arte che sono contenute esclusivamente nel luogo dove si svolge l’esibizione. Quella ad Albano Sant’Alessandro si contraddistingue per una particolare novità: per la prima volta l’opera d’arte al centro dell’attenzione si trova all’esterno della chiesa e non all’interno. In genere, infatti, ci concentriamo su dipinti, sculture o elementi architettonici particolari come nel caso del pulpito del Fantoni nella chiesa di Castione della Presolana. A volte abbiamo preso come soggetti opere che non sono visibili all’interno della chiesa ma sono custodite nelle sagrestie, come alla parrocchia di Sant’Anna in Borgo Palazzo a Bergamo e alla chiesa parrocchiale di Villa d’Almè.

E qual è il soggetto di questo concerto ad Albano Sant’Alessandro?

Il grande portale bronzeo d’ingresso della chiesa, opera dello scultore bergamasco Egidio Sartori, venuto a mancare nel 2020. Nato nel 1942, ha lavorato tantissimo come scultore, soprattutto in molti paesi come Albano Sant’Alessandro e Pedrengo (la porta d’ingresso della parrocchiale è opera sua, ndr). Inoltre si possono ammirare sue opere al tempietto di Santa Croce a Ranica e guardando la stele nell’oratorio di Villa di Serio, ma ha lasciato bellissime tracce anche a Torre de’ Roveri e ad Azzonica di Sorisole. Con la sua arte ha realizzato una serie di lavori per la tematica sacra oppure per i cimiteri in Bergamasca e in altre province.

Che cosa sappiamo del portale d’ingresso della chiesa di Albano?

È un’opera piuttosto complessa che è stata commissionata nel 2000, l’anno del grande giubileo indetto da Papa Giovanni Paolo II. L’inaugurazione è avvenuta due anni dopo, il 22 settembre 2002 con una solenne benedizione del vescovo emerito di Siena, monsignor Gaetano Bonicelli. È un’opera che prende in esame molteplici tematiche, anche del Concilio, facendo sua una potente frase di Giovanni Paolo II posta alla base: “Non abbiate paura, aprite le porte a Cristo”. In effetti, proprio nel primo pannello in basso, si vede Papa Wojtyla aprire questa porta.

Ha un significato profondo

Si, c’è un effetto trompe l’oeil, come se Papa Wojtyla aprisse questa porta per entrare nel terzo millennio. Lo fa insieme a tutto il popolo di Dio, come si denota dalle figure di persone comuni che sono espressione delle famiglie come base della società e del popolo cristiano. Ma il portale fa riferimento anche a un’altra tematica, ossia l’ecumenismo: nella fascia superiore si vede un abbraccio tra sacerdoti di diverse religioni che alzano le mani al cielo. Il portale ci ricorda che si entra nella nuova era anche compiendo opere di misericordia, raffigurate in un unico pannello. Nella fascia superiore, invece, c’è un chiaro riferimento al Terzo Mistero di Fatima: si vede Papa Wojtyla mentre cade a terra, con la croce davanti a sé e sullo sfondo un groviglio di persone che rappresentano il dolore, gli orrori della guerra e delle lotte fratricide. Accanto, infine, abbiamo la raffigurazione della Vergine Maria, la nostra tramite celeste, che ha ai piedi un cesto di rose, che costituisce un chiaro riferimento alla Madonna delle Rose, santuario di Albano Sant’Alessandro.

Com’è raffigurata?

È attorniata dai quattro santi del paese: Cornelio e Cipriano, che sono i santi della chiesa parrocchiale; Sant’Alessandro, che è il patrono del paese; e San Giorgio, che dà il nome a una chiesa posta sul colle che domina Albano. Per concludere, in alto, nell’ultima fascia è raffigurata la Trinità con Dio che sorregge il Cristo in una specie di deposizione molto simbolica in un cerchio sovrastato da un triangolo che vorrebbe in qualche modo significare l’Alfa e l’Omega che racchiudono tutto il senso del divino, l’inizio e la fine.

Racchiude molti significati

Esattamente. È un’opera veramente di grande impegno e sensibilità. Traendone ispirazione, il maestro Davide Mutti, compositore, organista e direttore di coro bergamasco, preziosissimo collaboratore del progetto “I colori dell’aria”, ha realizzato una trascrizione per quattro saxofoni che si potrà ascoltare nel corso del concerto. Oltre ad essa, il programma comprende musiche di una pluralità di grandi autori ed è incentrato sul tema della porta in riferimento alla sua funzione di “apertura”, cioè di introduzione a qualcos’altro.

E come lo avete declinato?

In programma ci sono, per esempio, Ouverture di Gioachino Rossini, Georg Friedrich Händel e George Gershwin, considerando proprio il fatto che introducano uno spettacolo. Analogamente, proponiamo dei Preludi, che sono brani eseguiti all’inizio di una composizione più ampia come una suite, una fuga, una sonata o un’opera lirica. È il caso del Preludio di Johann Sebastian Bach, ma anche dei tre Preludi di George Gershwin abbinati ad altrettante canzoni di Sting arrangiate per quattro saxofoni. A tutto ciò si aggiunge una “ciliegina sulla torta”.

Ci racconti

Venerdì 13 novembre, il giorno in cui si terrà il concerto, sarà il compleanno di Dacia Maraini, famosissima scrittrice, giornalista, saggista e poetessa, tradotta in tante lingue in tutto il mondo. Da parecchi anni mi lega a lei un rapporto di grande stima e affetto: è una donna veramente generosa e l’ho constatato svariate volte. In questa bella occasione ho pensato di omaggiarla dedicandole il concerto, gliel’ho riferito ed è stata molto felice. Come segno di gratitudine mi ha inviato un suo scritto che leggerò durante la serata e che si lega perfettamente alla tematica del concerto perché racconta quali porte ha aperto nella sua vita, quali le sono state aperte e quali vorrebbe ancora aprire in futuro.