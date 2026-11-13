L'iniziativa|
A Bonate Sopra la mostra “La libertà in volto – 2 giugno 1946, la Repubblica arriva alle Ghiaie”
L’inaugurazione si terrà venerdì 13 novembre al Centro Roncalli
Venerdì 13 novembre alle 20.30 alla sala civica del Centro Roncalli a Bonate Sopra si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica “La libertà in volto – 2 giugno 1946, la Repubblica arriva alle Ghiaie”. Volti, storie e momenti di vita raccontati attraverso le fotografie dell’archivio Medolago Arsuffi.
Partecipano: Angelo Arsuffi, curatore della mostra, e Matteo Rossi, sindaco. Durante la serata, omaggio musicale del coro femminile Ladies.
L’esposizione si potrà visitare il sabato e la domenica dal 14 novembre al 6 dicembre dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.
L’iniziativa è organizzata dal Comune di Bonate Sopra in collaborazione con Free time for us, Consiglio delle Ghiaie e Pro Loco Bonate Sopra.