UNLOCK, al Kilometro Rosso si parla di controllo accessi: HkStyle, Libemax, Dahua e Sikuro Group aprono le porte a imprese, installatori e distributori

Giovedì 26 novembre, nella sede di Confindustria Bergamo al Kilometro Rosso, si parla di sicurezza, gestione delle emergenze, cybersecurity e compliance dei dati. Tra i protagonisti c’è HkStyle, realtà bergamasca specializzata in servizi informatici gestiti per le imprese, al fianco di Libemax e dei partner Dahua Technology e Sikuro Group. E per lanciare l’appuntamento gli organizzatori ci hanno messo la faccia, con una serie di video che parlano in prima persona

“Ti sblocco una news”. Comincia così, con un gioco di parole che è già un programma, il video con cui viene annunciato UNLOCK, presentato come il primo evento a Bergamo interamente dedicato al controllo accessi in azienda. Un badge avvicinato a un lettore, una porta che si apre, un nome che compare su un elenco: è un gesto che ripetiamo ogni giorno senza pensarci, ma dietro c’è una domanda che ogni impresa dovrebbe porsi. In questo momento, chi c’è davvero in azienda?

Il messaggio scelto dagli organizzatori è diretto: sapere chi entra, chi esce e chi è presente significa avere più controllo, soprattutto in caso di evacuazione. Durante un’emergenza, avere in tempo reale l’elenco delle persone presenti nell’edificio non è un dettaglio burocratico ma un’informazione che può fare la differenza. Ma UNLOCK non si ferma alla porta d’ingresso: come ricordano i video di presentazione, si parlerà di sicurezza e gestione dell’emergenza, “ma anche di cybersecurity e compliance a livello di dati informatici”. Il tutto in un formato agile: talk, tavola rotonda e aperitivo di networking.

Una campagna che ci mette la faccia

Niente spot patinati: per raccontare UNLOCK è stata scelta la strada dei video brevi, pensati per i social, girati tra uffici e sale riunioni con le persone che l’evento lo stanno costruendo. Inquadrature dal basso, battute rapide, sottotitoli in sovrimpressione e un unico invito che torna come un ritornello: sblocca il tuo posto. Sullo sfondo, la pagina dell’evento con il claim che riassume lo spirito dell’iniziativa: Sblocca il prossimo livello della tua sicurezza e del tuo business.

Nel più breve dei video è Stefano Biffi, di HkStyle, a chiudere con un saluto che vale come appuntamento: “Ciao, sono Stefano Biffi di HkStyle e ci vediamo il 26 novembre”. Un modo semplice per dire che dietro a UNLOCK non ci sono marchi anonimi, ma persone del territorio che i clienti conoscono e incontrano ogni giorno.

Installatori e distributori: “Non puoi restare fuori”

Uno dei video è rivolto espressamente agli operatori del settore, e non usa mezzi termini: “Installi, gestisci o distribuisci sistemi di controllo d’accesso? Quindi non puoi mancare quest’evento”. E ancora: “Se sei un installatore o un distributore, non puoi restare fuori”. L’obiettivo dichiarato è duplice: portare ai propri clienti la soluzione più evoluta sul mercato e sbloccare nuove opportunità di business per la propria azienda.

Per chi installa e integra tecnologia, infatti, il controllo accessi non è più una commessa a sé: è la porta d’ingresso verso progetti più ampi, che toccano presenze, visitatori, videosorveglianza, rete e sicurezza dei dati. Conoscere da vicino l’app di Libemax, l’hardware Dahua e l’infrastruttura che li fa funzionare significa poter proporre ai clienti un pacchetto completo e coerente, invece di una somma di prodotti.

Perché il controllo accessi è anche una questione di rete

Un sistema di controllo accessi moderno non è più una serratura elettrica isolata. Lettori, varchi, telecamere e app dialogano continuamente con la rete aziendale, con i server e con il cloud. Se la rete è fragile, mal segmentata o non protetta, anche il varco più sofisticato diventa un punto debole: una porta aperta, questa volta digitale, verso i sistemi dell’azienda. Ecco perché, accanto alla sicurezza fisica, UNLOCK mette al centro anche la cybersecurity.

È qui che entra in gioco HkStyle. Con sedi a Presezzo, Treviolo e Modena, l’azienda progetta e gestisce le infrastrutture IT di imprese, fondazioni, strutture sanitarie e attività dell’ospitalità. Per un progetto di controllo accessi questo significa switch in grado di alimentare lettori e telecamere direttamente dal cavo di rete, reti separate per i dispositivi di sicurezza, firewall che filtrano ogni comunicazione e server affidabili su cui far girare le piattaforme di gestione.

Per farlo HkStyle sceglie tecnologie precise. Gli apparati di rete Ruijie Networks garantiscono switching e Wi-Fi di livello enterprise con una gestione centralizzata semplice ed efficiente. La sicurezza perimetrale si appoggia alle soluzioni Nethesis, in particolare NethSecurity, firewall italiano solido e trasparente. La virtualizzazione dei server è affidata alla tecnologia Proxmox, piattaforma open source matura e affidabile, che permette di far girare più servizi su un’unica infrastruttura con backup e ripristini rapidi.

C’è poi il tema della compliance, che le imprese non possono più ignorare: i log degli accessi sono dati personali e per le aziende che rientrano nella direttiva europea (recepita in Italia con il D.Lgs. 138/2024), la loro gestione fa parte delle misure di sicurezza richieste. Dove vengono conservati, chi può consultarli, per quanto tempo: sono domande a cui HkStyle aiuta a rispondere ogni giorno, affiancando i clienti anche nella documentazione GDPR e NIS2.

Il Personal Cloud HkStyle: i dati dove devono stare

Per chi vuole che le informazioni su presenze, accessi e visitatori restino sotto controllo, HkStyle propone il proprio Personal Cloud: un’infrastruttura gestita direttamente dall’azienda, con dati ospitati in datacenter europei, backup costanti e monitoraggio continuo. Niente piattaforme anonime dall’altra parte del mondo, ma un interlocutore bergamasco che sa esattamente dove si trovano i dati e come proteggerli.

Accanto al controllo accessi, HkStyle segue per le imprese reti e firewall, server, backup e disaster recovery, Microsoft 365, telefonia in cloud e continuità elettrica, con assistenza tecnica sul territorio.

Il valore del networking

Il programma di UNLOCK è pensato per far incontrare le persone: accrediti e welcome coffee alle 16.30, talk e tavola rotonda dalle 17 alle 18, e dalle 18.30 networking e aperitivo. Un momento in cui software house, produttori, integratori, distributori e aziende utilizzatrici possono confrontarsi senza filtri sulle esigenze reali.

Ed è proprio questo lo spirito con cui HkStyle partecipa: dimostrare che la sicurezza di un’azienda non nasce da un singolo prodotto, ma da una filiera di competenze che lavorano insieme. È la differenza tra un fornitore e un partner: il primo installa un dispositivo, il secondo si assicura che tutto, dalla porta d’ingresso al datacenter, funzioni ogni giorno. Per un territorio come quello bergamasco, fatto di imprese che chiedono concretezza e affidabilità, avere vicino un partner così è un vantaggio competitivo.

L’appuntamento è per giovedì 26 novembre in Confindustria Bergamo, al Kilometro Rosso. E l’invito, come ripetono i video, è uno solo: sblocca il tuo posto a UNLOCK.