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UNLOCK, al Kilometro Rosso si parla di controllo accessi: HkStyle, Libemax, Dahua e Sikuro Group aprono le porte a imprese, installatori e distributori

12 novembre 2026 | 11:59
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di Redazione Marketing

Redazione Marketing

UNLOCK, al Kilometro Rosso si parla di controllo accessi: HkStyle, Libemax, Dahua e Sikuro Group aprono le porte a imprese, installatori e distributori

Giovedì 26 novembre, nella sede di Confindustria Bergamo al Kilometro Rosso, si parla di sicurezza, gestione delle emergenze, cybersecurity e compliance dei dati. Tra i protagonisti c’è HkStyle, realtà bergamasca specializzata in servizi informatici gestiti per le imprese, al fianco di Libemax e dei partner Dahua Technology e Sikuro Group. E per lanciare l’appuntamento gli organizzatori ci hanno messo la faccia, con una serie di video che parlano in prima persona

UNLOCK, al Kilometro Rosso si parla di controllo accessi: HkStyle, Libemax, Dahua e Sikuro Group aprono le porte a imprese, installatori e distributori

“Ti sblocco una news”. Comincia così, con un gioco di parole che è già un programma, il video con cui viene annunciato UNLOCK, presentato come il primo evento a Bergamo interamente dedicato al controllo accessi in azienda. Un badge avvicinato a un lettore, una porta che si apre, un nome che compare su un elenco: è un gesto che ripetiamo ogni giorno senza pensarci, ma dietro c’è una domanda che ogni impresa dovrebbe porsi. In questo momento, chi c’è davvero in azienda?

Il messaggio scelto dagli organizzatori è diretto: sapere chi entra, chi esce e chi è presente significa avere più controllo, soprattutto in caso di evacuazione. Durante un’emergenza, avere in tempo reale l’elenco delle persone presenti nell’edificio non è un dettaglio burocratico ma un’informazione che può fare la differenza. Ma UNLOCK non si ferma alla porta d’ingresso: come ricordano i video di presentazione, si parlerà di sicurezza e gestione dell’emergenza, “ma anche di cybersecurity e compliance a livello di dati informatici”. Il tutto in un formato agile: talk, tavola rotonda e aperitivo di networking.

Una campagna che ci mette la faccia

Niente spot patinati: per raccontare UNLOCK è stata scelta la strada dei video brevi, pensati per i social, girati tra uffici e sale riunioni con le persone che l’evento lo stanno costruendo. Inquadrature dal basso, battute rapide, sottotitoli in sovrimpressione e un unico invito che torna come un ritornello: sblocca il tuo posto. Sullo sfondo, la pagina dell’evento con il claim che riassume lo spirito dell’iniziativa: Sblocca il prossimo livello della tua sicurezza e del tuo business.

Nel più breve dei video è Stefano Biffi, di HkStyle, a chiudere con un saluto che vale come appuntamento: “Ciao, sono Stefano Biffi di HkStyle e ci vediamo il 26 novembre”. Un modo semplice per dire che dietro a UNLOCK non ci sono marchi anonimi, ma persone del territorio che i clienti conoscono e incontrano ogni giorno.

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Installatori e distributori: “Non puoi restare fuori”

Uno dei video è rivolto espressamente agli operatori del settore, e non usa mezzi termini: “Installi, gestisci o distribuisci sistemi di controllo d’accesso? Quindi non puoi mancare quest’evento”. E ancora: “Se sei un installatore o un distributore, non puoi restare fuori”. L’obiettivo dichiarato è duplice: portare ai propri clienti la soluzione più evoluta sul mercato e sbloccare nuove opportunità di business per la propria azienda.

Per chi installa e integra tecnologia, infatti, il controllo accessi non è più una commessa a sé: è la porta d’ingresso verso progetti più ampi, che toccano presenze, visitatori, videosorveglianza, rete e sicurezza dei dati. Conoscere da vicino l’app di Libemax, l’hardware Dahua e l’infrastruttura che li fa funzionare significa poter proporre ai clienti un pacchetto completo e coerente, invece di una somma di prodotti.

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Perché il controllo accessi è anche una questione di rete

Un sistema di controllo accessi moderno non è più una serratura elettrica isolata. Lettori, varchi, telecamere e app dialogano continuamente con la rete aziendale, con i server e con il cloud. Se la rete è fragile, mal segmentata o non protetta, anche il varco più sofisticato diventa un punto debole: una porta aperta, questa volta digitale, verso i sistemi dell’azienda. Ecco perché, accanto alla sicurezza fisica, UNLOCK mette al centro anche la cybersecurity.

È qui che entra in gioco HkStyle. Con sedi a Presezzo, Treviolo e Modena, l’azienda progetta e gestisce le infrastrutture IT di imprese, fondazioni, strutture sanitarie e attività dell’ospitalità. Per un progetto di controllo accessi questo significa switch in grado di alimentare lettori e telecamere direttamente dal cavo di rete, reti separate per i dispositivi di sicurezza, firewall che filtrano ogni comunicazione e server affidabili su cui far girare le piattaforme di gestione.

Per farlo HkStyle sceglie tecnologie precise. Gli apparati di rete Ruijie Networks garantiscono switching e Wi-Fi di livello enterprise con una gestione centralizzata semplice ed efficiente. La sicurezza perimetrale si appoggia alle soluzioni Nethesis, in particolare NethSecurity, firewall italiano solido e trasparente. La virtualizzazione dei server è affidata alla tecnologia Proxmox, piattaforma open source matura e affidabile, che permette di far girare più servizi su un’unica infrastruttura con backup e ripristini rapidi.

C’è poi il tema della compliance, che le imprese non possono più ignorare: i log degli accessi sono dati personali e per le aziende che rientrano nella direttiva europea (recepita in Italia con il D.Lgs. 138/2024), la loro gestione fa parte delle misure di sicurezza richieste. Dove vengono conservati, chi può consultarli, per quanto tempo: sono domande a cui HkStyle aiuta a rispondere ogni giorno, affiancando i clienti anche nella documentazione GDPR e NIS2.

Il Personal Cloud HkStyle: i dati dove devono stare

Per chi vuole che le informazioni su presenze, accessi e visitatori restino sotto controllo, HkStyle propone il proprio Personal Cloud: un’infrastruttura gestita direttamente dall’azienda, con dati ospitati in datacenter europei, backup costanti e monitoraggio continuo. Niente piattaforme anonime dall’altra parte del mondo, ma un interlocutore bergamasco che sa esattamente dove si trovano i dati e come proteggerli.

Accanto al controllo accessi, HkStyle segue per le imprese reti e firewall, server, backup e disaster recovery, Microsoft 365, telefonia in cloud e continuità elettrica, con assistenza tecnica sul territorio.

Il valore del networking

Il programma di UNLOCK è pensato per far incontrare le persone: accrediti e welcome coffee alle 16.30, talk e tavola rotonda dalle 17 alle 18, e dalle 18.30 networking e aperitivo. Un momento in cui software house, produttori, integratori, distributori e aziende utilizzatrici possono confrontarsi senza filtri sulle esigenze reali.

Ed è proprio questo lo spirito con cui HkStyle partecipa: dimostrare che la sicurezza di un’azienda non nasce da un singolo prodotto, ma da una filiera di competenze che lavorano insieme. È la differenza tra un fornitore e un partner: il primo installa un dispositivo, il secondo si assicura che tutto, dalla porta d’ingresso al datacenter, funzioni ogni giorno. Per un territorio come quello bergamasco, fatto di imprese che chiedono concretezza e affidabilità, avere vicino un partner così è un vantaggio competitivo.

L’appuntamento è per giovedì 26 novembre in Confindustria Bergamo, al Kilometro Rosso. E l’invito, come ripetono i video, è uno solo: sblocca il tuo posto a UNLOCK.

Per informazioni sui servizi HkStyle è possibile consultare il sito

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