Treviglio, una nuova auto per la Polizia locale: arriva anche lo scanner anti-falso

Il comando si dota di una Toyota Yaris Cross ibrida e di nuove attrezzature. Videosorveglianza estesa a Castel Rozzone, fototrappole per contrastare l’abbandono dei rifiuti a Calvenzano e controlli più rapidi sui documenti

Treviglio. Una nuova auto ibrida, fototrappole per contrastare l’abbandono dei rifiuti, telecamere e uno scanner anti-falso per verificare l’autenticità di patenti e carte d’identità. Si amplia la dotazione della Polizia locale di Treviglio, che attraverso il comando in convenzione gestisce i servizi anche a Calvenzano e Castel Rozzone.

L’ultimo acquisto è una Toyota Yaris Cross ibrida, equipaggiata con sistemi di sicurezza di ultima generazione. La vettura sarà utilizzata soprattutto dall’Unità Commercio ed Edilizia per i controlli e i sopralluoghi nei tre Comuni. L’acquisto è stato possibile grazie a un finanziamento di Regione Lombardia, che si aggiunge a quello ottenuto nel 2025 e utilizzato per comprare due Subaru Crosstrek destinate al pronto intervento e alla polizia ambientale.

Gli investimenti del 2026 hanno riguardato anche altre attrezzature. Il sistema di videosorveglianza è stato esteso al territorio di Castel Rozzone, mentre a Calvenzano sono stati acquistati strumenti specifici per individuare e contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti.

A Treviglio è arrivato invece uno scanner ad alta definizione che permette di verificare rapidamente l’autenticità di patenti e documenti d’identità. A utilizzarlo sarà personale formato con corsi specifici per il riconoscimento dei falsi documentali.

“L’attività della Polizia locale richiede competenze sempre più specialistiche e strumenti adeguati ai diversi servizi che svolgiamo ogni giorno a tutela della collettività – dichiara il comandante Giovanni Vinciguerra – . Questi investimenti ci consentono di migliorare l’operatività nei vari settori, dai controlli edilizi e commerciali al contrasto dei reati ambientali, fino alle verifiche documentali. Il sostegno di Regione Lombardia ci permette di proseguire questo percorso di rinnovamento, garantendo agli operatori di lavorare nelle migliori condizioni di sicurezza ed efficacia”.