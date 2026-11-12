“Sopravvivere mi è costato caro. Non fate i miei errori, denunciate”: Valentina Pitzalis al Parlamento europeo per rompere il silenzio sulla violenza di genere

Bruxelles. “Non sono un esempio, sono un monito”. Nella sala 1H1 del Parlamento europeo, Valentina Pitzalis non concede scorciatoie. Racconta la violenza prima ancora che lasciasse segni sul corpo: il controllo scambiato per amore, la gelosia presa per una dimostrazione d’affetto, le minacce a cui non si riesce a dare il giusto peso. Poi la sopravvivenza, con le conseguenze che ancora oggi si porta dietro.

È mercoledì 11 novembre, esattamente tre anni dopo il femminicio di Giulia Cecchettin, e Bruxelles ospita un confronto sulla violenza di genere. “Rompiamo il silenzio” è il titolo dell’incontro promosso dall’europarlamentare bergamasca di Fratelli d’Italia Lara Magoni, che ha voluto portare dentro le istituzioni europee testimonianze ed esperienze diverse.

Al tavolo, con lei, siedono Pitzalis, attivista e sopravvissuta alla violenza maschile; la deputata bresciana Cristina Almici, componente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio; Carmen Pugliese, per trent’anni pubblico ministero alla Procura di Bergamo; Daniela Simonetti, giornalista Ansa e fondatrice di ChangeTheGame , impegnata contro gli abusi nello sport. Modera la giornalista e conduttrice Simona Befani. In sala anche i rappresentanti di alcune associazioni di volontariato di Selvino e Aviatico e il vicesindaco di Selvino Claudio Ruggeri: una presenza che porta il territorio nel cuore dell’Europa.

“Le istituzioni hanno il dovere di ascoltare, anche quando le cose sono scomode – afferma Magoni aprendo i lavori -. Dare spazio al dolore e conoscerlo significa mettere in campo la prevenzione”. Poi, sul perché di questa giornata: “Quando le donne riescono a rompere il silenzio, emergono domande che spesso non trovano risposta”.

“Credevo fosse amore, mi sono annullata”

Il racconto di Pitzalis riporta la sala alla dimensione più intima della violenza. Sarda, nel 2011 è sopravvissuta a un tentato femminicidio da parte dell’ex marito, che le provocò gravissime ustioni. Oggi è invalida al 100% e non autosufficiente. Ha scelto di fare della sua storia una testimonianza pubblica, soprattutto nelle scuole. “Sopravvivere mi è costato veramente caro”, sussurra. Prima delle ustioni c’è stata la violenza psicologica: “Ho confuso il possesso e il controllo con la gelosia e le dimostrazioni d’amore”.

Un annullamento che dall’esterno può sembrare incomprensibile, ma che dall’interno si costruisce piano, fino a diventare dipendenza affettiva. “Per tre anni non ha mai alzato un dito contro di me, non avevo paura di lui. Mi diceva: ‘Se mi lasci ti ammazzo’. Non ci credevo. Solo dopo ho capito che erano parole intollerabili”, racconta.

Magoni e Pitzalis durante il convegno

Su questi segnali Pitzalis insiste. La violenza non comincia per forza con un’aggressione: può nascondersi nella pretesa di decidere come ti vesti, nelle limitazioni alla libertà personale, nel controllo di relazioni e scelte quotidiane: “Non è la gonna o il pantalone, ma il fatto che lui decida per la tua vita. L’amore non è accettare tutto”. È il messaggio che porta ai ragazzi e alle ragazze, perché non ripetano i suoi errori.

Negli anni sono arrivati anche gli attacchi sul suo aspetto. “Ho ricevuto body shaming. All’inizio piangevo, poi ho imparato che non devo vergognarmi di niente”. Ricostruire la propria identità, spiega, ha significato smettere di sentirsi responsabile di ciò che le è accaduto.

Il suo appello è doppio. Alle donne chiede di denunciare, e subito. Alle istituzioni di non lasciarle sole: “Fate in modo che le leggi vengano realmente applicate e che le donne che denunciano non vengano abbandonate”. “Sono sopravvissuta all’inferno e ne pago tutte le conseguenze – conclude -. È per questo che continuo a urlare di non fare i miei stessi errori”. Una testimonianza che non si esaurisce nel 25 novembre, ma che porta avanti tutto l’anno, davanti agli studenti.

Dopo la denuncia: “Le donne non devono essere lasciate sole”

Se Pitzalis racconta cosa significa vivere la violenza, Carmen Pugliese porta il punto di vista di chi ha passato trent’anni nelle aule giudiziarie. Per l’ex pm il nodo è ciò che accade dopo la denuncia: “Oggi la donna trova ancora scarsa assistenza. Dovrebbe trovare persone preparate, forze dell’ordine che capiscano che trovarsi di fronte a una donna maltrattata non è come trovarsi davanti alla vittima di un furto”.

Il problema, osserva, riguarda anche l’organizzazione degli uffici. Ricorda il pool Fasce deboli: “Vi posso assicurare che non c’era la corsa per farne parte. Richiede tempo”. La protezione non può fermarsi all’accoglienza iniziale o a una casa famiglia: serve accompagnare la donna per tutto l’iter giudiziario, anche con un sostegno economico garantito dallo Stato.

Pugliese chiede poi di educare anche gli avvocati a un approccio rispettoso verso le vittime. “Nei processi per maltrattamenti la donna finisce spesso per diventare imputata – ricorda l’ex pm -. Serve il coraggio, da parte dei legali degli accusati, di rispettare la vittima”, pur nel pieno riconoscimento del diritto costituzionale alla difesa.

Poi le misure cautelari. I braccialetti elettronici sono meno di quelli necessari e non sempre funzionano; il divieto di avvicinamento si elude facilmente. “La magistratura e le forze dell’ordine fanno la loro parte, ma chi fa le leggi deve fare la sua”, riflette Pugliese. Servirebbe, secondo lei, anche il coraggio di applicare la custodia cautelare in carcere quando serve: “La libertà personale è sacra, ma cosa vogliamo? Togliere la libertà a un uomo che sta minacciando una donna o aspettare che le faccia del male?”.

Almici: “Solo il 13% delle donne trova la forza di denunciare”

Il quadro istituzionale lo allarga Cristina Almici. Punto di partenza: dare a magistratura e società educante gli strumenti per invertire la rotta. “L’obiettivo chiaro è salvare le donne vittime di violenza”, esordisce, e questo passa dalla capacità di riconoscere i segnali prima che sia troppo tardi. Poi il dato: “In Italia solo il 13% delle donne trova la forza di denunciare”. Una cifra che misura il sommerso e le difficoltà che ancora frenano molte vittime. Per questo, dice, i primi segnali non vanno sottovalutati: “Serve un investimento nella cultura del rispetto, dell’attenzione e di quella parità che vorremmo davvero vedere realizzata quotidianamente”.

Almici durante il suo intervento

La deputata rivendica la necessità di proseguire il percorso normativo contro il femminicidio, anche davanti a chi vorrebbe fermarlo (il riferimento è a Vannacci, ndr), e guarda all’Europa: “Può fare tanto, a partire dalla costruzione di una coscienza comune”.

Simonetti: gli abusi nello sport

La violenza di genere non vive solo nelle relazioni sentimentali e familiari. Può annidarsi anche dove si dovrebbe crescere e fare squadra, come nello sport, al centro dell’intervento di Daniela Simonetti. Con ChangeTheGame lavora sulla manipolazione psicologica di bambini e bambine che fanno sport, sui rapporti di potere tra allenatori e atleti, sugli abusi nascosti dietro la promessa di una carriera. “Il tecnico che chiede prestazioni sessuali in cambio di promesse”, spiega, descrivendo una realtà che resta troppo spesso invisibile.

Da questo lavoro è nato il libro Impunità di gregge, diventato un caso editoriale, dopo un percorso in salita: “Racconta una verità che nessuno conosceva. Non trovavo neanche un collega che scrivesse la prefazione, tanto meno una casa editrice”. Il motivo, per Simonetti, era che gli abusi nello sport erano “l’ultimo tabù della società italiana”.

Prima della cella

Gli interventi convergono su un punto: arrivare quando la violenza è già avvenuta non può essere l’unica risposta. Servono strumenti di protezione, leggi applicate, personale preparato, percorsi di assistenza che non si interrompano dopo la denuncia. Ma soprattutto serve un cambiamento culturale. La soluzione, come emerge dal confronto, non sta soltanto in una cella: comincia molto prima, sui banchi di scuola, in famiglia, nelle relazioni di ogni giorno.