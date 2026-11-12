Siringhe sporche di sangue nel giardino dell’asilo, i genitori: “Fatto inaccettabile”

Accompagnare i propri bambini all’asilo nido, soprattutto nelle prime settimane di frequenza, è sempre una prova dalle forti emozioni per i genitori: si vedono bimbi sorridenti, altri un po’ meno, qualcuno addirittura disperato nel momento della separazione con la mamma o il papà, che affidano i propri piccoli alle educatrici prima di montare in macchina di fretta per recarsi al lavoro.

Scene a cui, in un modo o nell’altro, tutti mettono in conto di poter assistere. Ciò che mai ci si aspetterebbe, però, è di vedere delle siringhe, alcune ancora sporche di sangue, all’interno dei confini della struttura, a pochi passi dal cancello e dalle porte d’ingresso. Eppure è quanto successo nella mattinata di mercoledì 11 novembre all’asilo nido comunale “I Coriandoli”, al civico 6 di via Mozart, nel quartiere della Malpensata a Bergamo.

“Mia moglie stamattina ha accompagnato nostro figlio di due anni qui – racconta un papà di fronte all’edificio, ancora visibilmente scioccato – e ha trovato queste siringhe per terra. È un fatto inaccettabile, che stiamo vivendo davvero male”.

Dopo aver avvisato la direttrice dell’asilo, sul posto è intervenuta la Polizia locale, seguita prontamente dal personale di Aprica che ha provveduto materialmente alla rimozione delle siringhe e alla sanificazione dell’area.

Un episodio che si inserisce in un contesto già segnalato più volte dai residenti della zona. Tra via Mozart, via Leoncavallo e l’area del parcheggio che si affaccia su via Carnovali, negli ultimi tempi sono aumentate le segnalazioni degli abitanti per la presenza di persone dedite al consumo e allo spaccio di droga.

“Stiamo tenendo sotto controllo il quartiere e stiamo potenziando i controlli – dichiara l’assessore alla Sicurezza del Comune di Bergamo, Giacomo Angeloni -. A breve è in programma anche una riunione con la rete del quartiere”.