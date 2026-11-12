Scalvini protagonista nel 3-1 dell’Italia sulla Francia. In gol De Ketelaere e Krstovic

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Nella grande prova dell’Italia che batte 3-1 la Francia a San Siro brilla anche la stella di Giorgio Scalvini, ormai da considerarsi una colonna della difesa del nuovo ciclo azzurro iniziato da Roberto Mancini. Il centrale dell’Atalanta è stato titolare e in campo 90 minuti a fianco di Alessandro Bastoni offrendo una prova solida e convincente, in linea con le altre prestazioni azzurre di questa stagione: sette chiusure difensive, quattro intercetti e due recuperi nella serata del classe 2003, che conferma la sua importanza nelle dinamiche di gioco azzurre.

Nella notte del Meazza a brillare è anche un ex atalantino come Nicolò Cambiaghi, oggi al Bologna. Il classe 2000 è assoluto protagonista prima sul gol del momentaneo 1-1 firmato da Pio Esposito alla mezz’ora del primo tempo con una progressione sulla linea di fondo e l’assist al centro per l’accorrente centravanti, poi nel secondo tempo con il rigore procurato con un altro guizzo: della trasformazione si è occupato Sebastiano Esposito, che ha però scelto la soluzione di potenza non centrando la porta.

Il vantaggio francese era invece arrivato dopo 6 minuti con Michael Olise, propiziato da un rinvio sbagliato di Donnarumma che lo ha messo in condizione di puntare la porta e segnare in agilità la rete del vantaggio transalpino. A firmare il 2-1 ci ha invece pensato Frattesi, pescato tutto solo dentro l’area da un cross basso di Federico Dimarco, subentrato proprio a Cambiaghi pochissimi secondi prima. Minuti anche per il centrocampista bergamasco Issa Doumbia, scuola AlbinoLeffe e oggi allo Sporting di Lisbona, mandato in campo da Mancini al 73′. Un minuto dopo Vergara si è guadagnato il secondo rigore azzurro del match, stavolta trasformato da Pio Esposito, che è poi uscito nel recupero per ricevere la standing ovation di San Siro e lasciando spazio a Scamacca per due minuti e mezzo.

Parlando di nerazzurri, serata positiva per Charles De Ketelaere, che parte titolare al centro dell’attacco del Belgio di Mark van Bommel (schierato con l’abituale 4-3-3) e segna il gol della vittoria per 2-1 sul campo della Turchia, concludendo a centro area con un sinistro da pochi passi un’azione manovrata. Per il numero 17 nerazzurro 79 minuti in campo, sempre occupando la stessa posizione di campo, dove è stato impiegato anche da Sarri nei minuti finali della gara contro il Monza di domenica.

Ennesimo gol anche per Nikola Krstovic, titolarissimo nell’attacco del Montenegro che batte 2-1 la Lettonia con la rete stagionale numero 11 firmata dal numero 90 orobico, in un momento d’oro della sua carriera: il suo 1-0 è arrivato con la sua squadra in inferiorità numerica.