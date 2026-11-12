Romano, stretta sulla movida: tre denunce e 18mila euro di sanzioni a un ristorante

Carabinieri e Polizia locale hanno controllato 78 persone e 22 veicoli nella notte del 12 novembre. Un 36enne trovato con hashish, cocaina e un coltello. Due automobilisti fermati per guida in stato di ebbrezza

Romano di Lombardia. Tre denunce, circa 18mila euro di sanzioni a carico di un ristorante e controlli su 78 persone e 22 veicoli. È il bilancio del servizio straordinario svolto nella notte del 12 novembre dai Carabinieri della Compagnia di Treviglio, con il supporto della Polizia locale di Romano, nelle aree della movida cittadina, in particolare in via Balilla.

L’operazione ha interessato gli avventori e gli esercizi commerciali del centro, con verifiche nei locali di ristorazione e nei punti di somministrazione di bevande alcoliche. Il controllo di un ristorante ha portato alla denuncia del titolare per gravi carenze igienico-sanitarie nella conservazione degli alimenti. Per l’attività sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per circa 18mila euro.

Denunciato anche un 36enne marocchino, trovato in possesso di 17 grammi di hashish, una dose di cocaina da mezzo grammo e un coltello da cucina. Le contestazioni riguardano la detenzione illecita di stupefacenti e il porto abusivo di oggetti atti a offendere.

Il terzo denunciato è un 42enne albanese, fermato alla guida di un’auto con un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro. Il veicolo era inoltre privo di copertura assicurativa. Per l’uomo sono scattati il ritiro della patente e il fermo amministrativo dell’auto.

Nel corso dei posti di controllo stradale è stato sanzionato anche un automobilista italiano di 51 anni, risultato positivo all’alcoltest con un tasso superiore a 0,5 grammi per litro. Per lui è scattato il ritiro della patente.