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Parzanica, cade in acqua e rischia di annegare: capriolo salvato dai carabinieri

12 novembre 2026 | 15:24
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di Redazione

Redazione

Parzanica, cade in acqua e rischia di annegare: capriolo salvato dai carabinieri

 L’animale era intrappolato sotto una ripida costa, tra rocce e rovi, e non riusciva a raggiungere la riva. Provvidenziale l’intervento congiunto dei Carabinieri Forestali di Grumello del Monte e dei militari del Distaccamento Lacustre di Lovere

Era caduto in acqua e rischiava di annegare, senza riuscire a raggiungere la riva del Lago d’Iseo, all’altezza di Parzanica. Un capriolo è stato salvato grazie al tempestivo e delicato intervento dei Carabinieri Forestali di Grumello del Monte e dei militari del Raggruppamento Navale e Subacquei dell’Arma dei Carabinieri – Distaccamento Lacustre di Lovere.

L’animale, scivolato accidentalmente in acqua, si trovava in evidente stato di difficoltà e in preda al panico. La particolare conformazione del terreno, il ripido costone e la presenza di rovi gli impedivano infatti di risalire autonomamente la costa e mettersi in salvo.

Scattato l’allarme, è stata immediatamente organizzata un’operazione congiunta tra il personale intervenuto a terra e quello impegnato via acqua. Un lavoro di squadra che ha richiesto attenzione, coordinamento e grande delicatezza.

I militari si sono calati lungo il costone roccioso per raggiungere il capriolo e, dopo un intervento tutt’altro che semplice, sono riusciti a metterlo in sicurezza e a trarlo definitivamente a riva.

Una volta recuperato, l’animale è stato assistito fino al superamento dello shock iniziale. Accertate le sue condizioni, ha quindi potuto fare ritorno nel proprio habitat naturale.

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