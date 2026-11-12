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Nuove email inoltrate alle scuole bergamasche: Natta ancora evacuato

12 novembre 2026 | 11:58
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di Redazione

Redazione

Nuove email inoltrate alle scuole bergamasche: Natta ancora evacuato

Tra le scuole interessate figurano anche la Donadoni, in via Tasso a Bergamo e un istituto di Treviglio, che però hanno deciso di non evacuare gli studenti

Prosegue l’allerta per le minacce di bomba negli istituti scolastici italiani, con nuove mail inoltrate anche nella Bergamasca. Tra le scuole interessate figurano la Donadoni, in via Tasso a Bergamo e un istituto di Treviglio, che però hanno deciso di non evacuare gli studenti. Al Natta invece, come già accaduto ieri, i ragazzi sono stati fatti uscire nuovamente dall’edificio, radunandoli all’esterno sotto la pioggia. La Questura, alla luce di quanto avvenuto nelle precedenti segnalazioni, ha invitato le scuole a comunicare tempestivamente eventuali minacce, senza procedere automaticamente all’evacuazione delle classi.

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