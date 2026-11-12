Made Film Festival apre la quarta edizione con le storie che raccontano il cambiamento

A Bergamo la serata Made Opening ha aperto tre giorni dedicati al rapporto tra impresa, cinema e società. Al centro dell’appuntamento inaugurale il dialogo con Alessio Boni e Zeno Castaldi. La prima giornata ha coinvolto anche studenti e giovani con Made Young e dato il via alla Made Competition

Bergamo. Le storie come strumento per comprendere il presente, custodire la memoria e immaginare il cambiamento. Con Made Opening ha preso ufficialmente il via mercoledì 12 novembre a Bergamo la quarta edizione di Made Film Festival, la manifestazione ideata dalla Camera di Commercio di Bergamo e dedicata al mondo dell’impresa e alle trasformazioni della società contemporanea raccontati attraverso le opere audiovisive. A Spazio Daste, la serata inaugurale ha riunito ospiti, autori, imprese, istituzioni e pubblico, aprendo tre giornate nelle quali cinema, cultura, innovazione e mondo produttivo si incontrano attraverso proiezioni, talk e occasioni di confronto.

Al centro della serata, la conversazione con l’attore Alessio Boni e il regista Zeno Castaldi, due percorsi artistici differenti messi a confronto sul valore delle storie come strumenti di conoscenza, crescita e trasformazione. Un dialogo che ha portato al centro dell’Opening il tema che attraversa l’intera edizione 2026: la capacità del racconto di leggere ciò che cambia e di mettere in relazione esperienza individuale, cultura e società.

Alessio Boni, attore e regista, ospite dell’opening del Made Film Festival: “Quando interpreti un imprenditore, non devi farne la macchietta, ma cercare lo spirito umano che abita quel personaggio, le sue fragilità, le sue intuizioni, la capacità di continuare a stupirsi. Con Piaggio, per esempio, ho cercato proprio questo: non soltanto il padre di un’industria, ma un uomo capace di immaginare una soluzione per le persone e per un Paese che doveva rinascere. In fondo è quello che fa anche il cinema: mette insieme talenti e mestieri diversi per ricreare la vita e raccontare ciò che ci muove. Per questo l’entusiasmo è fondamentale, nel cinema come nell’impresa: continuiamo a imparare finché continuiamo a stupirci”.

Zeno Castaldi, regista del film d’apertura “Il tempo di un sogno”: “Nel raccontare un’impresa il rischio della retorica e della celebrazione fine a sé stessa è sempre dietro l’angolo. Per questo ho voluto partire da qualcosa di personale e intimo, da una domanda molto semplice: può un sogno d’infanzia influenzare la vita di una persona? Con Il tempo di un sogno abbiamo cercato una continua contaminazione tra realtà e finzione, entrando nei luoghi dell’azienda, mentre la produzione continuava realmente intorno a noi. È stata la mia prima esperienza di cinema d’impresa e mi ha entusiasmato proprio per questo rapporto così diretto con la vita autentica. Mi piacerebbe che il film lasciasse nello spettatore non soltanto il ricordo di una storia, ma una traccia emotiva, capace magari di accompagnare anche le sue scelte future”.

La serata ha così dato forma all’idea che accompagna questa quarta edizione: osservare il mondo dell’impresa non soltanto attraverso prodotti, servizi e risultati economici, ma partendo dalle persone, dalle intuizioni e dalle visioni che nel tempo contribuiscono a trasformare la società. Un approccio che affida al linguaggio audiovisivo la possibilità di mettere in relazione memoria e futuro, cultura produttiva e creatività.

Una prima giornata tra giovani, cinema e impresa

Made Opening ha rappresentato il momento centrale di una prima giornata che ha già attraversato pubblici e linguaggi differenti. La mattinata si era aperta con Made Young, il progetto dedicato agli studenti delle scuole superiori e ai giovani universitari, pensato per approfondire il rapporto tra mondo del lavoro, audiovisivo, creatività e comunicazione. Il percorso di Formazione Scuola-Lavoro è promosso

da Gamec in collaborazione con Fondazione Dalmine e Lab 80 film.

Nel pomeriggio ha preso il via anche Made Competition, cuore competitivo del Festival, con la prima sessione di proiezione dei corporate movie finalisti. Le proiezioni proseguiranno nelle altre giornate fino alla cerimonia di premiazione di venerdì 13 novembre. Dopo l’Opening, il programma della serata è proseguito con Made In e la proiezione di Il tempo di un sogno di Zeno Castaldi, racconto che intreccia memoria personale, cultura manifatturiera e innovazione tecnologica attraverso il percorso umano e professionale di un imprenditore del settore del ciclismo ad alte prestazioni. A chiudere la prima giornata Made Classic con Tempi moderni di Charlie Chaplin, il capolavoro del 1936 che, a quasi un secolo dalla sua uscita, continua a interrogare temi come il lavoro, il progresso tecnologico, l’organizzazione industriale e il rapporto tra individuo e innovazione.

Il Festival prosegue