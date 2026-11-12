L’Accademia Carrara racconta Federico Zeri: “La storia dell’arte si fa guardando insieme”

Bergamo. “Federico Zeri. Un diario personale”, allestita all’Accademia Carrara di Bergamo dal 12 novembre al 4 luglio, non è solo un’esposizione dedicata ad uno dei più importanti storici dell’arte del Novecento, ma un viaggio nella sua sensibilità, nel suo metodo di ricerca e in quel rapporto che può fiorire tra uno studioso, le opere e un museo. Il titolo stesso suggerisce un percorso intimo, quasi una passeggiata nella memoria di un uomo che ha fatto dell’osservazione la propria ragione di vita. Federico Zeri non viene raccontato attraverso una semplice narrazione biografica: emerge piuttosto attraverso le tracce del suo lavoro, le opere che ha amato, studiato e collezionato, i libri che ha scritto, le immagini che ha raccolto e i legami che ha costruito nel corso degli anni.

Il rapporto di Zeri con Accademia Carrara comincia molto prima della celebre donazione del 1998. Ancora giovane, Zeri trova nelle collezioni bergamasche un terreno fertile per le proprie ricerche, dedicando ad alcune opere del museo i suoi primi studi e pubblicazioni. Nel tempo, quel rapporto scientifico si è evoluto in una profonda amicizia, specialmente con Francesco Rossi, direttore del museo dal 1974 al 2004, e Mario Scaglia, a lungo presidente della Carrara e, a sua volta, importante donatore. Questo profondo rapporto, segnato da stima reciproca, è culminato con la donazione delle 46 sculture che compongono il primo nucleo della mostra.

Il progetto inaugura “Cantiere Museo”, la nuova linea della programmazione 2026-2028 dell’Accademia Carrara. “È un modo per condividere con il pubblico il lavoro che il museo svolge quotidianamente intorno alle proprie collezioni: lo studio, la conservazione, i restauri, i riallestimenti e la possibilità di scoprire opere normalmente custodite nei depositi”, afferma Maria Luisa Pacelli, Direttrice dell’Accademia Carrara.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è anche Sergio Gandi, assessore alla Cultura del Comune di Bergamo, che definisce l’Accademia Carrara “non un semplice scrigno espositivo, ma un laboratorio vivo che interroga la propria storia attraverso chi ha contribuito a renderla grande”.

Il percorso

All’interno della prima sala dell’esposizione sono presenti alcune delle 46 statue donate dallo studioso. Opere databili tra il XV e il XIX secolo, realizzate in materiali diversi, dal marmo alla terracotta, dal legno alla porcellana, che raccontano non soltanto la storia della scultura, ma anche il gusto e la curiosità del collezionista. La mostra riunisce le opere normalmente visibili nel percorso permanente e quelle custodite nei depositi.

Importante innovazione introdotta è il catalogo scientifico digitale “Le sculture della collezione Federico Zeri”, realizzato da Accademia Carrara in collaborazione con Fondazione Federico Zeri, con il sostegno di Associazione Amici di Federico Zeri e con il contributo di Fondazione Banca Popolare di Bergamo.

Uno strumento di approfondimento che raccoglie e documenta le opere della collezione, restituendone la storia, le caratteristiche e i risultati delle ricerche condotte dagli studiosi. Curato da Paolo Plebani, il catalogo permette di andare oltre la semplice osservazione delle sculture, offrendo al pubblico la possibilità di conoscerne più da vicino la provenienza, le attribuzioni e il valore storico-artistico. Nel secondo nucleo della mostra si passa attraverso “L’occhio di Federico Zeri”. Questa sala presenta infatti dipinti provenienti dai depositi del museo, opere che furono al centro delle sue ricerche e sulle quali lo studioso formulò nuove ipotesi attributive, ricostruì contesti e affrontò questioni iconografiche e cronologiche.

A rendere ancora più ricca l’esperienza contribuiscono la biblioteca dedicata a Zeri, posta nel terzo nucleo espositivo, con saggi, monografie, articoli, scritti polemici e satirici, e i materiali sonori che permettono di ascoltare alcuni suoi interventi radiofonici dedicati proprio all’Accademia Carrara. Un altro capitolo importante della mostra è dedicato al rapporto tra Federico Zeri e Giovanni Morelli, figura centrale nella storia dell’Accademia Carrara e grande conoscitore d’arte dell’Ottocento.

Il percorso presenta, in particolare, una selezione di dipinti olandesi del Seicento appartenenti al lascito Morelli, presenti nel quarto nucleo, oggetto di un importante lavoro di catalogazione realizzato nel 1986 da Zeri insieme a Francesco Rossi, allora direttore del museo.

Forse uno dei momenti più emozionanti del percorso è quello dedicato al restauro in corso, nella quinta e ultima sezione della mostra, che permette ai visitatori di osservare direttamente il lavoro dei restauratori all’interno degli spazi espositivi. È un’esperienza insolita e preziosa: vedere un’opera mentre viene studiata e curata significa avvicinarsi alla sua storia materiale, scoprire ciò che il tempo ha lasciato sulla superficie, comprendere le indagini diagnostiche e le scelte che precedono ogni intervento. La presenza periodica dei restauratori consentirà inoltre di dialogare con loro e conoscere da vicino tecniche, strumenti e procedure. La mostra non dimentica neppure i visitatori più piccoli. Nello Spazio Kids dell’Accademia Carrara trova posto “Detective dell’arte”, un percorso pensato per bambini e famiglie che invita a seguire le orme di Zeri attraverso quattro attività: osservare, confrontare, riconoscere e ricostruire.

Walter Padovani, presidente dell’Associazione Amici di Federico Zeri, ricorda una frase particolarmente significativa dello studioso: “La storia dell’arte si fa guardando insieme”.