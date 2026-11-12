La Tav Treviglio riprende a correre: netto successo contro Vicenza

Foto credits: Sebastian Ghislandi

La TAV Treviglio riparte immediatamente dopo il ko di domenica e nel primo turno infrasettimanale supera la cenerentola Vicenza. Con un Muratović da 22 punti, 10 rimbalzi e 27 di valutazione, tutta la squadra risponde alle sollecitazioni e chiude il match con un netto 94-69.

Cardelli deve rinunciare a Cemmi e allora disegna un quintetto inedito. Partono Pollini (premiato come MVP di ottobre dal presidente FIP Lombardia, Enrico Ragnolini), Mazzucchelli, Buttiglione, Agostini e Muratović. Dall’altra parte l’indisponibilità di Pellicano e Fall condiziona le scelte di Ciocca (a sua volta omaggiato del presidente biancoverde, Paolo Luinetti). In avvio ci sono Gonzales, Polanco, Lynch-Daniels, Aguzzoli e Tamani Kemda. Aguzzoli brucia la retina da tre e per i primi 5′ c’è equilibrio perché Muratović, autore di tutti i primi 10 punti TAV, replica ai veneti: 10-12. Il primo allungo, con un break di 14-2 parte dall’ex Mazzucchelli e si chiude con la tripla di Agostini: 24-14 alla prima sirena.

Pollini apre le danze nel secondo periodo, la TAV è dominante a rimbalzo e capitan Reati scarica le sue triple (3/4) nel canestro dei biancorossi (in completo nero): al 26′ è 36-24. Ciocca prova qualche soluzione difensiva alternativa e mette un po’ di apprensione ai padroni di casa. Ne approfittano Lynch-Daniels, da tre, e Martini, da sotto misura, ricucendo lo strappo sino al 38-34 del 19′, ma Fernández Lang fallisce la tripla del possibile -1. Negli ultimi due possessi prima dell’intervallo una tripla di Dore e una schiacciata in contropiede di Buttiglione delineano il 43-34 con cui le squadre vanno negli spogliatoi.

Al rientro sul parquet il ritmo cala, con solo due canestri in due minuti di Pollini e Borra: 47-34. Ciocca viene sanzionato con un tecnico, che Mazzucchelli non converte. Ma la TAV si ripresenta nella doppia soluzione – tiro da tre (Agostini) e contropiede (Buttiglione) – con time-out della panchina vicentina sul 53-37 (25′). Fernández Lang restituisce un po’ di energia offensiva agli ospiti, ma Pollini assiste Reati e poi chiude in contropiede per il +17: 61-44. Martini trova due soluzioni efficaci, ma sulla sirena del 30′ Pollini firma il 68-51.

L’avvio dell’ultimo tempo è completamente di marca TAV: Dore (6/11 al tiro) mette due triple consecutive, Muratović (10/14 da due) continua a far male da sotto e al 33′ ci sono 28 punti di scarto: 81-53. L’ex BluOrobica Polanco segna i suoi unici punti al 36′ (83-62), ma nel frattempo entra in campo anche l’altro ex bluarancio Odiphri. Il giocatore nigeriano ingaggia un duello con il camerunense Tamani Kemda e si ritaglia una prestazione da 9 punti in 4 minuti. C’è spazio anche per Carparelli e per il debutto in B Nazionale di Pagnoncelli. La TAV chiude con 25 lunghezze di margine: 94-69.

Con il successo su Vicenza, la TAV riparte nel migliore dei modi e aggiunge altri due punti in graduatoria: a quota 10 condivide la quarta posizione con altre quattro formazioni. Il campionato di Serie B Nazionale incalza e la gara della nona giornata per i biancoverdi è in programma sabato 14 novembre, con inizio alle 20:30. Alla Soevis Arena di Castellanza (VA) va in scena una nuova edizione del tradizionale derby con la SAE Scientifica-Soevis Legnano.

TAV Treviglio-S4 Energia Vicenza 94-69 (24-14, 19-2o; 25-17, 26-18)

TAV: Pollini 10, Mazzucchelli 8, Buttiglione 8, Agostini 6, Muratović 22; Reati 11, Dore 15, Borra 5, Odiphri 9, Carparelli, Pagnoncelli; Cemmi ne. All. Cardelli.