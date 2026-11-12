La Tav Treviglio riprende a correre: netto successo contro Vicenza
Muratovic protagonista con 22 punti, la prova di squadra porta ad un successo agile che vale il quarto posto in classifica
La TAV Treviglio riparte immediatamente dopo il ko di domenica e nel primo turno infrasettimanale supera la cenerentola Vicenza. Con un Muratović da 22 punti, 10 rimbalzi e 27 di valutazione, tutta la squadra risponde alle sollecitazioni e chiude il match con un netto 94-69.
Cardelli deve rinunciare a Cemmi e allora disegna un quintetto inedito. Partono Pollini (premiato come MVP di ottobre dal presidente FIP Lombardia, Enrico Ragnolini), Mazzucchelli, Buttiglione, Agostini e Muratović. Dall’altra parte l’indisponibilità di Pellicano e Fall condiziona le scelte di Ciocca (a sua volta omaggiato del presidente biancoverde, Paolo Luinetti). In avvio ci sono Gonzales, Polanco, Lynch-Daniels, Aguzzoli e Tamani Kemda. Aguzzoli brucia la retina da tre e per i primi 5′ c’è equilibrio perché Muratović, autore di tutti i primi 10 punti TAV, replica ai veneti: 10-12. Il primo allungo, con un break di 14-2 parte dall’ex Mazzucchelli e si chiude con la tripla di Agostini: 24-14 alla prima sirena.
Pollini apre le danze nel secondo periodo, la TAV è dominante a rimbalzo e capitan Reati scarica le sue triple (3/4) nel canestro dei biancorossi (in completo nero): al 26′ è 36-24. Ciocca prova qualche soluzione difensiva alternativa e mette un po’ di apprensione ai padroni di casa. Ne approfittano Lynch-Daniels, da tre, e Martini, da sotto misura, ricucendo lo strappo sino al 38-34 del 19′, ma Fernández Lang fallisce la tripla del possibile -1. Negli ultimi due possessi prima dell’intervallo una tripla di Dore e una schiacciata in contropiede di Buttiglione delineano il 43-34 con cui le squadre vanno negli spogliatoi.
Al rientro sul parquet il ritmo cala, con solo due canestri in due minuti di Pollini e Borra: 47-34. Ciocca viene sanzionato con un tecnico, che Mazzucchelli non converte. Ma la TAV si ripresenta nella doppia soluzione – tiro da tre (Agostini) e contropiede (Buttiglione) – con time-out della panchina vicentina sul 53-37 (25′). Fernández Lang restituisce un po’ di energia offensiva agli ospiti, ma Pollini assiste Reati e poi chiude in contropiede per il +17: 61-44. Martini trova due soluzioni efficaci, ma sulla sirena del 30′ Pollini firma il 68-51.
L’avvio dell’ultimo tempo è completamente di marca TAV: Dore (6/11 al tiro) mette due triple consecutive, Muratović (10/14 da due) continua a far male da sotto e al 33′ ci sono 28 punti di scarto: 81-53. L’ex BluOrobica Polanco segna i suoi unici punti al 36′ (83-62), ma nel frattempo entra in campo anche l’altro ex bluarancio Odiphri. Il giocatore nigeriano ingaggia un duello con il camerunense Tamani Kemda e si ritaglia una prestazione da 9 punti in 4 minuti. C’è spazio anche per Carparelli e per il debutto in B Nazionale di Pagnoncelli. La TAV chiude con 25 lunghezze di margine: 94-69.
Con il successo su Vicenza, la TAV riparte nel migliore dei modi e aggiunge altri due punti in graduatoria: a quota 10 condivide la quarta posizione con altre quattro formazioni. Il campionato di Serie B Nazionale incalza e la gara della nona giornata per i biancoverdi è in programma sabato 14 novembre, con inizio alle 20:30. Alla Soevis Arena di Castellanza (VA) va in scena una nuova edizione del tradizionale derby con la SAE Scientifica-Soevis Legnano.
TAV Treviglio-S4 Energia Vicenza 94-69 (24-14, 19-2o; 25-17, 26-18)
TAV: Pollini 10, Mazzucchelli 8, Buttiglione 8, Agostini 6, Muratović 22; Reati 11, Dore 15, Borra 5, Odiphri 9, Carparelli, Pagnoncelli; Cemmi ne. All. Cardelli.
S4 Energia: Gonzales 7, Polanco 2, Lynch-Daniels 13, Aguzzoli 8, Tamani Kemda 10; Martini 11, Fernández Lang 12, Ojo 6, Ghezzi; Fall ne, Pellicano ne. All. Ciocca.