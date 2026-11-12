Italmobiliare, ricavi a 1,28 miliardi: fatturato in crescita per tutte le società del gruppo

Ricavi aggregati a 1,28 miliardi, fatturato in crescita per tutte le principali società del gruppo, valore dell’attivo netto a 2,2 miliardi ed EBITDA a 130,9 milioni: sono i risultati al 30 settembre 2026 approvati dal consiglio di amministrazione di Italmobiliare Spa, la holding di investimento della famiglia Pesenti.

A livello aggregato, nei primi nove mesi dell’anno crescono ricavi (+7,9%) e margine operativo lordo (+13,5%) delle Portfolio Companies industriali. I ricavi aggregati delle partecipazioni industriali sono pari a 1.284,1 milioni di euro, in aumento del 7,9% rispetto al 30 settembre 2025. Fatturato in crescita per tutte le principali Portfolio Companies, i maggiori incrementi sono stati registrati da CDS-Casa della Salute (+31%), Bene Assicurazioni (+15,1%), Iseo (+7,8%) e Tecnica Group (+6,2%). Positivo anche l’andamento del margine operativo lordo aggregato, in crescita del 13,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e pari a 130,9 milioni di euro. L’incremento è frutto dei buoni risultati di Caffè Borbone (+16,4%), CDS-Casa della Salute (+44,7%), Iseo (+81,8%) e Tecnica Group (+24,6%).

Prosegue l’impegno per la sostenibilità, con iniziative strutturate su molteplici aspetti, quali la gestione della catena del valore, la decarbonizzazione dell’intero portafoglio, l’uso responsabile delle risorse naturali, la sicurezza sul lavoro e la valorizzazione del capitale umano. A conferma della direzione da tempo intrapresa, il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’aggiornamento del Codice Etico, delle Politiche di Sostenibilità, della Politica di Investimento Responsabile e della Carta delle Partnership, ovvero i documenti fondanti della strategia del Gruppo. L’aggiornamento introduce ulteriori elementi di impegno sostenibile, da declinare in obiettivi quantificati e piani di azione.

Al 30 settembre 2026 il NAV per azione di Italmobiliare è pari a 53,6 euro e, in considerazione della distribuzione di dividendi pari a 1,1 euro per azione, risulta sostanzialmente in linea rispetto all’analogo valore al 31 dicembre 2025. Il Net Asset Value risulta pari a 2.251,6 milioni di euro (2.304,9 milioni di euro al 31 dicembre 2025); considerando la distribuzione di dividendi per 46,2 milioni di euro effettuata nel periodo, la performance netta è lievemente negativa per 5,6 milioni di euro.

La posizione di cassa netta di Italmobiliare S.p.A. è positiva e pari a 229,5 milioni di euro (231 milioni di euro al 31 dicembre 2025). Tra i principali flussi in uscita si segnalano il pagamento del dividendo ordinario (-46,2 milioni di euro), gli investimenti nelle partecipazioni in portafoglio (-19,9 milioni di euro), i costi generali e le imposte (-34,9 milioni di euro). Le uscite sono state in parte compensate dalle entrate legate alla cessione di partecipazioni (+64,5 milioni di euro) e ai dividendi incassati (+32,1 milioni di euro).

A settembre Italmobiliare ha perfezionato la cessione di una quota pari al 9,09% del capitale di Tecnica Group S.p.A. a favore di Prime Holding S.p.A. – holding di controllo di Tecnica Group riconducibile alla Famiglia Zanatta. A inizio ottobre, quindi dopo la chiusura del periodo, è stato invece sottoscritto un accordo vincolante per la cessione dell’intera partecipazione detenuta da Italmobiliare in Capitelli al gruppo CA Animation. L’operazione, il cui closing è previsto entro il quarto trimestre 2026, genererà per Italmobiliare un ritorno cash-on-cash pari a 3x (considerando anche i dividendi incassati nel tempo), con un IRR del 20%. Tali operazioni sono coerenti con il percorso di asset rotation del portafoglio di Italmobiliare, volto a valorizzare alcune partecipazioni che hanno completato il loro percorso di maturazione definito in fase di investimento.

Guardando l’andamento delle principali partecipazioni in portafoglio, nel settore alimentare, Caffè Borbone registra ricavi pari a 271,6 milioni di euro, sostanzialmente in linea con il corrispondente periodo del 2025. Tra i canali di vendita, prosegue il buon andamento della Distribuzione Moderna (Grande Distribuzione Organizzata e Grande Distribuzione Specializzata). Continua la crescita dei mercati esteri, con segnali particolarmente favorevoli dal Nordamerica (+50%). Il margine operativo lordo cresce del 16,4% a 39 milioni di euro, un risultato positivo che però ancora non beneficia pienamente della diminuzione del prezzo del caffè verde a causa delle giacenze di magazzino di fine 2025. Capitelli ha registrato ricavi pari a 17,7 milioni di euro, in diminuzione del 2% rispetto ai 18 milioni dello stesso periodo del 2025. Il risultato è frutto della contrazione registrata nel primo trimestre, mentre nel secondo trimestre sono emersi segnali di miglioramento, ulteriormente consolidati nel terzo trimestre, nel quale i ricavi sono cresciuti del 5,4%. Il MOL è sostanzialmente stabile a 3,4 milioni di euro.

Continua lo sviluppo di Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, che chiude il periodo con ricavi in aumento del 5,8% a 54,3 milioni di euro. Il risultato è frutto del positivo andamento di tutti i canali di vendita: retail (+5%), e-commerce (+15,6%) e canale indiretto (+3,5%). Il margine operativo lordo è di 11,4 milioni di euro; nonostante l’impatto positivo derivante dalla crescita dei volumi di vendita, il risultato è in flessione rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente per gli importanti investimenti strategici finalizzati al rafforzamento del brand, al potenziamento del team e al continuo sviluppo dei punti vendita. Si segnala che, nell’ambito dell’avvio del percorso volto a presidiare direttamente il mercato cinese, a fine agosto la società ha inaugurato a Shanghai il primo punto vendita a gestione diretta in Cina.

Crescita a doppia cifra per CDS-Casa della Salute, che a settembre ha inaugurato un nuovo centro medico ad Aosta e conta 43 poliambulatori tra Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Sardegna. Nei primi nove mesi del 2026 la società ha registrato ricavi pari a 74,1 milioni di euro, in aumento del 31% rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente grazie al buon andamento sia delle nuove strutture sia delle cliniche già attive. Il margine operativo lordo è pari a 8,8 milioni di euro, in aumento del 44,7%.

Italgen continua nell’attuazione del proprio piano strategico di investimenti volti alla crescita. Proseguono, in particolare, i lavori per la realizzazione di nuovi progetti fotovoltaici greenfield. Nei primi nove mesi dell’anno la produzione complessiva di energia del Gruppo è diminuita del 16% rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente, nel quale la produzione idroelettrica aveva beneficiato di precipitazioni superiori alla media per volumi e frequenza. I ricavi sono pari a 50,5 milioni di euro (+3,8%), il margine operativo lordo è in flessione a 16,6 milioni di euro.

Nel settore outdoor, SIDI registra ricavi pari a 23,6 milioni di euro, in crescita del 4,1% grazie al buon andamento del segmento bici. Il margine operativo lordo è positivo per 0,2 milioni di euro, in miglioramento di circa 1 milione rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente. Ricavi in aumento a 372,9 milioni di euro (+6,2%) per Tecnica Group. Al risultato contribuiscono gli ottimi risultati del segmento sportivo invernale (Nordica, Blizzard e Tecnica), di Moon Boot e di Rollerblade. Il margine operativo lordo del Gruppo è positivo per 37,5 milioni di euro, in aumento del 24,6%, grazie all’incremento dei volumi di vendita e ad una maggiore marginalità.

Iseo ha registrato ricavi pari a 122,3 milioni di euro, in aumento del 7,8%. A livello di prodotto si segnala l’ottimo andamento del comparto elettronico, in crescita del 16%. Il margine operativo lordo si attesta a 14 milioni di euro, in aumento dell’81,8% rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente.

Aumenta del 15,1% a 297,2 milioni di euro la raccolta premi di Bene Assicurazioni. Il risultato è principalmente riconducibile all’ampliamento del perimetro in seguito alle acquisizioni del 51% di CF Life e del portafoglio assicurativo di CF Assicurazioni.