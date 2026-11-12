Etrit Berisha: “Abbiamo cambiato la storia dell’Atalanta senza rendercene conto. Carnesecchi? Che bello vederlo leader”

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L’ex portiere nerazzurro si racconta a Bergamonews, dal passato nerazzurro al presente in Svezia: “Mi sono riconosciuto nei valori di Bergamo, torno ancora spesso. E solo ora realizzo quanto sia stato grande ciò che abbiamo fatto. Kessie il giovane più forte con cui ho giocato. Djimsiti si merita tutto l’affetto che ha ricevuto”. E il rapporto con Gasperini: “Ho sempre apprezzato la sua sincerità”

Etrit Berisha si è conquistato un posto nella storia dell’Atalanta lavorando in silenzio, senza mai fare rumore, con umiltà. “Anche per questo mi sono riconosciuto subito nella città di Bergamo”, racconta a Bergamonews il portiere albanese di 37 anni, che per tre anni dal 2016 al 2019 ha difeso la porta nerazzurra in 91 occasioni. Per un decennio è stato protagonista in Serie A con le maglie della Dea, ma anche di Lazio, Spal, Empoli e Torino. Dall’aprile 2025 ha scelto di tornare al Bk Hacken, in Svezia, paese nel quale è cresciuto a livello calcistico essendosi trasferito al Kalmar a diciott’anni: nel 2013 era stata la Lazio a credere in lui e portarlo in Italia dopo le ottime prestazioni nell’Allsvenskan e con la nazionale dell’Albania, con cui aveva esordito nel 2012.

Berisha oggi ha alle spalle quasi vent’anni di carriera e quattrocento presenze in campo, ma non ha certo perso la voglia di lottare e vincere: nel 2025 ha alzato la Coppa di Svezia parando due rigori nella finale con il Malmo e calciandone pure uno. Ha disputato la Conference League con il club di Göteborg, città in cui vive con la sua famiglia. E sta chiudendo il 2026 in crescendo, dopo essere rimasto fuori dei mesi per un problema alla schiena: in undici presenze ha registrato nove clean sheet.

“I problemi fisici, dovuti soprattutto alla difficoltà di abituarsi a tuffarsi sul sintetico, mi hanno portato tanti pensieri: non sapevo neanche io cosa volessi fare, è stato difficile. Non sapevo nemmeno quanto tempo ci volesse per recuperare. Da quando sono tornato mi sto godendo tutto molto di più, per certi versi sono stato sorpreso da me stesso. Ho avuto la possibilità di ritornare anche in nazionale. E ora voglio tornare in Europa con questa squadra”.

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E magari giocare anche Euro 2028 con l’Albania, dopo l’esperienze nel 2024 e nel 2016, in questo’ultima occasione anche da titolare.

“Ora dobbiamo finire primi nel girone di Nations League per avere una possibilità importante, poi si vedrà in base al sorteggio dei gruppi di qualificazione. La nostra gente ci tiene tanto: il calcio è in grandissima crescita, penso alle ventimila persone che erano al nuovo stadio di Tirana per la partita contro San Marino. Fino a qualche anno fa ci sarebbero state giusto un paio di migliaia di persone…”.

Guidati in campo da capitano dal suo amico Berat Djimsiti. Che rapporto ha con lui?

“Ci conoscevamo già da prima dei tempi dell’Atalanta. A Bergamo siamo sempre stati insieme: in silenzio si è conquistato tutto, è sempre stato zitto e ha capito benissimo cosa vuol dire rappresentare la città. Forse nessuno si aspettava che potesse avere una carriera così, ma ha sempre dato tutto. Sono molto contento per lui, è un ragazzo splendido e si merita tutto l’affetto che ha ricevuto. So che in estate gli è dispiaciuto andare via, ma fa parte della carriera calcistica”.

Per lei invece Bergamo cosa ha rappresentato?

“Gli anni più belli della mia carriera. Ci torno ancora spesso, perché ho costruito tanti rapporti di amicizia. E a dir la verità conoscevo poco della città e anche della squadra. Poi si è aperta la possibilità del trasferimento. Ho visto un posto in cui mi sono riconosciuto: umile e che vuole lavorare tanto, senza fare rumore. Penso che come squadra abbiamo cercato di trasmettere anche questo aspetto sul campo”.

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E ci siete riusciti, a giudicare dai risultati ottenuti.

“Abbiamo fatto la storia. L’Atalanta fino a quel punto combatteva per non retrocedere. Noi ogni volta abbiamo alzato l’asticella: ripenso alle partite vinte in campionato, alla qualificazione europea, alle prime partite in Europa League… Ricordo la notte di Dortmund. E anche il giorno prima quando guardavo il muro giallo con Luca Percassi, che immaginava esattamente così le nuove curve dello stadio di Bergamo. Capisco anno dopo anno quanto grande sia stato ciò che abbiamo realizzato. In quei momenti non realizzi cosa sta succedendo, perché ci sei dentro”.

Che rapporto aveva con Gasperini?

“Il mister è una persona trasparente e sincera, dice subito quel che pensa: è stata una cosa che personalmente ho sempre apprezzato tanto. E vale sia per le cose buone che quelle meno buone. Con me è stato onesto e ha mantenuto la sua parola: io gli ho chiesto di avere una possibilità di giocare, poi tutto è dipeso da me. Ho fatto di tutto per dare una mano alla squadra e a me stesso”.

Nei suoi anni si affacciava alla prima squadra anche un giovanissimo Marco Carnesecchi: dieci anni dopo è il titolare dell’Atalanta e il numero due della Nazionale.

“Non posso dirmi sorpreso: per le qualità che aveva mi immaginavo che sarebbe arrivato a questo livello. È cresciuto tantissimo anche come leader e per come comunica con i difensori. Ha grande umiltà, è bello vedere la sua maturità e la sua crescita. È uno dei portieri più forti del campionato: lui e Svilar sono quelli che mi piacciono di più perché fanno la differenza con le loro parate. Per me è gratificante vedere un ragazzo che dopo tanti prestiti ha avuto la sua possibilità di giocare. Ho sempre cercato di dargli consigli sulle piccole cose”.

La sua Atalanta è stata quella dei giovani cresciuti nel vivaio e poi partiti verso club che al tempo erano più blasonati. Chi era quello che vedeva ad un livello più alto?

“Franck Kessie. Quando sono arrivato era uno dei più giovani, ma anche il più forte. Quando si accendeva finiva per essere davvero devastante. Ha fatto benissimo a Bergamo e anche al Milan, ma penso che in rossonero potesse fare anche di più. Per arrivare ad essere il Franck di oggi so quanto ha lavorato per crescere. E poi devo citare il Papu Gomez e Josip Ilicic, due ragazzi che hanno fatto un grande percorso e che forse avrebbero potuto raggiungere step anche più alti dei loro picchi toccati in quelle notti europee da sogno”.

Ecco, a proposito di Europa: lei conosce benissimo la Conference League, avendola disputata con l’Hacken nella scorsa stagione. Qual è la più grande difficoltà di una manifestazione che, sulla carta, tre le tre europee è quella che offre meno a livello tecnico?

“Non ho dubbi: gli stimoli. Gestire il doppio impegno è già di per sé difficile, lo è ancora di più se si parla di competizioni in cui i giocatori non sentono di potere o dovere dare il massimo. Ovviamente non è una cosa razionale, è un aspetto inconscio. Ti trovi a giocare in stadi brutti, trasferte lunghe e difficili e squadre toste ma di livello non altissimo, che però fanno di tutto per ottenere un risultato contro un club più blasonato. Ripenso a quando con l’Hacken abbiamo sfidato il Rayo Vallecano, che poi ha giocato e perso la finale con il Crystal Palace: potevamo essere sopra 5-0 dopo mezz’ora. Sfidare squadre come la nostra, affamata e che ha voglia di Europa, non è facile per nessuno”.

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È un rischio che l’Atalanta di oggi di Sarri può correre?

“Sicuramente quando cominci a perdere punti all’inizio diventa tutto più difficile, perché devi recuperare il terreno perso anche in campionato. In questa Atalanta vedo difficoltà nel gestire le situazioni o le partite difficili, ma è in questi momenti che vediamo la forza del gruppo”.

Il 17 dicembre a Bergamo arriverà il Mjällby, campione nel 2025. Lei che la conosce bene, che squadra deve aspettarsi la Dea?