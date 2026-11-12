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Il week-end al cinema: Il rumore delle cose nuove, Scrooge, Pieraccioni e Godzilla

12 novembre 2026 | 07:00
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di Paolo Ghisleni

Paolo Ghisleni

Il week-end al cinema: Il rumore delle cose nuove, Scrooge, Pieraccioni e Godzilla
Il rumore delle cose nuove - Foto film Uci

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end

Arriva al cinema “Il rumore delle cose nuove”. Il film, che approda nelle sale giovedì 12 novembre, è diretto da Paolo Genovese e nel cast annovera Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi, Edoardo Pesce e Claudio Santamaria.

Altre novità sul grande schermo sono costituite da “Scrooge: Gli spiriti del Natale” con Johnny Depp; “Godzilla Minus Zero”, sequel di “Godzilla Minus One” del 2023, nonché 39° film della saga giapponese; “Look Back”; “Un weekend artificiale”, diretto da Leonardo Pieraccioni, con Leonardo Pieraccioni, Herbert Ballerina, Massimo Ceccherini, Tosca D’Aquino, Paolo Hendel, Marta Zoboli e Giorgio Panariello.

Completa il quadro dei nuovi arrivi “Come rapinare una banca”, che racconta di una banda di rapinatori che inizia a documentare e trasmettere i propri colpi sui social media, diventando rapidamente un fenomeno virale sul web.

In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Se domani non torno” (il film basato sulla storia di Giulia Cecchettin, ndr), “Il gatto col cappello”, “Wild Horse Nine”, “Clayface”, “Dio ride”, “Heart of the Beast”, “Hope”, “Hunger Games”, “It Ends”, “Ragione e sentimento”, “L’estranea”, “Ice Cream Man”, “Shaun Vita da pecora – Operazione Z.U.C.C.A” e “Un tranquillo funerale di famiglia”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end.

GIOVEDI’ 12 NOVEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo
I film al Cinema Capitol

CINEMA CONCA VERDE  a Bergamo
I film al Cinema Conca Verde

CINEMA TEATRO DEL BORGO
I film al Cinema Teatro del Borgo a Bergamo

AUDITORIUM, CULT! a Bergamo
I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo

SALA DELL’OROLOGIO, CULT! a Bergamo
I film alla Sala dell’Orologio, Cult! a Bergamo

LO SCHERMO BIANCO a Bergamo
I film a Lo Schermo Bianco a Bergamo

CINETEATRO LOTTAGONO  a Bergamo
I film al Cineteatro Lottagono a Bergamo

UCI CINEMAS a Orio al Serio
I film all’Uci Cinemas di Orio

CINEMA NOTORIOUS a Curno
I film al Cinema Notorious

CINEMA ARCADIA a Stezzano
I film al Cinema Arcadia di Stezzano

CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia
I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia

SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio
I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio

VENERDI’ 13 NOVEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo
I film al Cinema Capitol

CINEMA CONCA VERDE  a Bergamo
I film al Cinema Conca Verde

CINEMA TEATRO DEL BORGO
I film al Cinema Teatro del Borgo a Bergamo

AUDITORIUM, CULT! a Bergamo
I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo

LO SCHERMO BIANCO a Bergamo
I film a Lo Schermo Bianco a Bergamo

CINETEATRO LOTTAGONO  a Bergamo
I film al Cineteatro Lottagono a Bergamo

CINETEATRO BOCCALEONE a Bergamo
I film al Cineteatro Boccaleone a Bergamo

UCI CINEMAS a Orio al Serio
I film all’Uci Cinemas di Orio

CINEMA NOTORIOUS a Curno
I film al Cinema Notorious

CINEMA ARCADIA a Stezzano
I film al Cinema Arcadia di Stezzano

CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia
I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia

SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio
I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio

CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino
I film al Cinema Iride-Vega a Costa Volpino

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle
I film al Cine-Teatro Sorriso a Gorle

CINETEATRO SAN FILIPPO NERI a Nembro
I film al Cineteatro San Filippo Neri a Nembro

SABATO 14 NOVEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo
I film al Cinema Capitol

CINEMA CONCA VERDE  a Bergamo
I film al Cinema Conca Verde

CINEMA TEATRO DEL BORGO
I film al Cinema Teatro del Borgo a Bergamo

AUDITORIUM, CULT! a Bergamo
I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo

SALA DELL’OROLOGIO, CULT! a Bergamo
I film alla Sala dell’Orologio, Cult! a Bergamo

LO SCHERMO BIANCO a Bergamo
I film a Lo Schermo Bianco a Bergamo

CINETEATRO LOTTAGONO  a Bergamo
I film al Cineteatro Lottagono a Bergamo

UCI CINEMAS a Orio al Serio
I film all’Uci Cinemas di Orio

CINEMA NOTORIOUS a Curno
I film al Cinema Notorious

CINEMA ARCADIA a Stezzano
I film al Cinema Arcadia di Stezzano

CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia
I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia

SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio
I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio

CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino
I film al Cinema Iride-Vega a Costa Volpino

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle
I film al Cine-Teatro Sorriso a Gorle

CINETEATRO SAN FILIPPO NERI a Nembro
I film al Cineteatro San Filippo Neri a Nembro

DOMENICA 15 NOVEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo
I film al Cinema Capitol

CINEMA CONCA VERDE  a Bergamo
I film al Cinema Conca Verde

CINEMA TEATRO DEL BORGO
I film al Cinema Teatro del Borgo a Bergamo

AUDITORIUM, CULT! a Bergamo
I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo

SALA DELL’OROLOGIO, CULT! a Bergamo
I film alla Sala dell’Orologio, Cult! a Bergamo

LO SCHERMO BIANCO a Bergamo
I film a Lo Schermo Bianco a Bergamo

CINETEATRO LOTTAGONO  a Bergamo
I film al Cineteatro Lottagono a Bergamo

CINETEATRO BOCCALEONE a Bergamo
I film al Cineteatro Boccaleone a Bergamo

UCI CINEMAS a Orio al Serio
I film all’Uci Cinemas di Orio

CINEMA NOTORIOUS a Curno
I film al Cinema Notorious

CINEMA ARCADIA a Stezzano
I film al Cinema Arcadia di Stezzano

CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia
I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia

SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio
I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio

CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino
I film al Cinema Iride-Vega a Costa Volpino

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle
I film al Cine-Teatro Sorriso a Gorle

CINETEATRO SAN FILIPPO NERI a Nembro
I film al Cineteatro San Filippo Neri a Nembro

 

Il rumore delle cose nuove – Foto film Uci