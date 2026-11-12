Il cartellone|
Il week-end al cinema: Il rumore delle cose nuove, Scrooge, Pieraccioni e Godzilla
Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end
Arriva al cinema “Il rumore delle cose nuove”. Il film, che approda nelle sale giovedì 12 novembre, è diretto da Paolo Genovese e nel cast annovera Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi, Edoardo Pesce e Claudio Santamaria.
Altre novità sul grande schermo sono costituite da “Scrooge: Gli spiriti del Natale” con Johnny Depp; “Godzilla Minus Zero”, sequel di “Godzilla Minus One” del 2023, nonché 39° film della saga giapponese; “Look Back”; “Un weekend artificiale”, diretto da Leonardo Pieraccioni, con Leonardo Pieraccioni, Herbert Ballerina, Massimo Ceccherini, Tosca D’Aquino, Paolo Hendel, Marta Zoboli e Giorgio Panariello.
Completa il quadro dei nuovi arrivi “Come rapinare una banca”, che racconta di una banda di rapinatori che inizia a documentare e trasmettere i propri colpi sui social media, diventando rapidamente un fenomeno virale sul web.
In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Se domani non torno” (il film basato sulla storia di Giulia Cecchettin, ndr), “Il gatto col cappello”, “Wild Horse Nine”, “Clayface”, “Dio ride”, “Heart of the Beast”, “Hope”, “Hunger Games”, “It Ends”, “Ragione e sentimento”, “L’estranea”, “Ice Cream Man”, “Shaun Vita da pecora – Operazione Z.U.C.C.A” e “Un tranquillo funerale di famiglia”.
Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end.
GIOVEDI’ 12 NOVEMBRE
VENERDI’ 13 NOVEMBRE
CINETEATRO BOCCALEONE a Bergamo
I film al Cineteatro Boccaleone a Bergamo
SABATO 14 NOVEMBRE
DOMENICA 15 NOVEMBRE
CINETEATRO BOCCALEONE a Bergamo
I film al Cineteatro Boccaleone a Bergamo
Il rumore delle cose nuove – Foto film Uci