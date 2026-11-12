Garattini: “Serve prevenzione, i governi sono complici dell’aumento del cancro”

Il professor Silvio Garattini, presidente e fondatore dell’Istituto Mario Negri, compie 98 anni. Come da tradizione, lo abbiamo incontrato in occasione del suo compleanno, il 12 novembre, effettuando un’intervista per approfondire i problemi legati al mondo della sanità.

Abbiamo focalizzato l’attenzione sul Servizio Sanitario Nazionale che rischia di non reggere considerando la carenza di risorse su cui può contare, anche alla luce dei nuovi tagli che sono stati annunciati nella Legge di Bilancio e le moltissime richieste dei pazienti.

Lo abbiamo intervistato per saperne di più.

Nel 1978, quando è stato istituito il Servizio Sanitario Nazionale, aveva cinquant’anni. Che cosa ha significato quel provvedimento per il nostro Paese?

Quando non c’era il Servizio Sanitario Nazionale, chi aveva i soldi si poteva curare mentre gli altri no. Ho vissuto quel problema nell’ambito della mia famiglia, perché mio padre aveva dovuto prendere un secondo lavoro per curare una malattia di mia mamma per pagare medici, farmaci e visite. La nostra era una famiglia modesta, quindi non riusciva a sostenere quella spesa. Dopo è stato istituito il Servizio Sanitario Nazionale: l’accesso alle cure è stato esteso a tutta la popolazione gratuitamente e tutto è cambiato. Il problema è che la maggior parte delle persone non ha vissuto il periodo precedente, quindi non sa com’era la situazione e non sa il bene che rappresenta. Per rendersene conto basterebbe porsi qualche domanda, per esempio: chi oggi avrebbe centinaia di migliaia di euro per pagarsi una chemioterapia antitumorale? Chi avrebbe tutti i soldi per effettuare un trapianto d’organo? Pochissimi, ma noi abbiamo tutto gratuitamente.

Che cosa rappresenta il Servizio Sanitario Nazionale per il nostro Paese?

È un bene straordinario che non dobbiamo assolutamente perdere, sia per noi sia per quelli che verranno dopo di noi. Per preservarlo, però, dobbiamo cercare di cambiare la focalizzazione: oggi è incentrata sulle cure, invece bisogna puntare sulla prevenzione, considerando che la maggior parte delle malattie sono evitabili. Non dobbiamo, quindi, far lavorare il Servizio Sanitario Nazionale per malattie che possono essere evitate.

Potrebbe fare qualche esempio?

Abbiamo 4,5 milioni di diabetici di tipo 2 e oltre il 40% dei tumori sono evitabili. Ogni anno in Italia muoiono 180mila persone a causa di malattie oncologiche, quindi c’è molto da fare. È nel nostro interesse far sì che la prevenzione diventi il focus principale del Servizio Sanitario Nazionale, perché in questa prospettiva ci ammaliamo meno, abbiamo minor bisogno di medici, farmaci e diagnosi lasciando che gli ospedali svolgano il loro lavoro per chi ha malattie che non si possono evitare.

E da dove si può cominciare per fare prevenzione?

La prevenzione si basa sulla conoscenza: dobbiamo fare in modo che a scuola venga insegnata: anche solo un’ora alla settimana per ogni classe, cambierebbe la percezione che gli italiani hanno della salute. L’istruzione serve per guardare al futuro, mentre nel presente anche l’informazione e i mass media hanno un ruolo fondamentale ma purtroppo non viene fatto nulla. I governi – quello attuale ma anche gli altri – non hanno nessun interesse a farlo perché devono in qualche modo mantenere le accise sul fumo, vogliono mantenere le vendite per il Pil, il vino è cancerogeno ma non si può dire perché i governi vogliono mantenere il fatturato degli alcolici per il Pil e così via, quindi i governi sono colpevoli perché permettono la pubblicità su prodotti che producono cancro. È molto grave perché i governi in qualche modo sono complici dell’aumento di cancro che abbiamo in Italia.

Negli altri Paesi la situazione della sanità è migliore o peggiore?

Il Servizio Sanitario Nazionale italiano è uno dei migliori del mondo. Negli Stati Uniti la salute si basa sulle assicurazioni e anche in altri Paesi si fonda su assicurazioni pubbliche: da noi è incentrato sul diritto alla salute sancito dalla Costituzione, però non è vero che il governo tutela la salute di tutti come afferma la Carta, perché la salute è migliore in Lombardia rispetto alla Campania o alla Calabria e la mortalità infantile è minore in Veneto e non in Calabria. Non si tratta solo di una questione geografica: in Italia ci sono 7mila malattie rare per 2 milioni di persone che non avranno mai una terapia: tutto ciò è una carenza di questo e anche dei precedenti governi.

Da quando è entrata in vigore la Costituzione, sono trascorsi trent’anni prima di istituire il Servizio Sanitario Nazionale. Come mai c’è voluto tanto tempo?

Perché si riteneva che fosse impossibile. Avere il Servizio Sanitario Nazionale è stata una sorpresa: lo dobbiamo alla ministra Tina Anselmi, che è stata capace di imporre questa riforma storica in Parlamento.

Oggi i rapporti tra la politica e la sanità privata sono troppo ambigui secondo lei?

Sì, la sanità privata dovrebbe essere un aiuto invece diventa un effetto prevalente perché fra un po’ spenderemo di più per la sanità privata convenzionata che non per la sanità pubblica. Abbiamo bisogno che la sanità sia pubblica perché non si dovrebbe fare profitti sulla salute delle persone.

C’è il rischio che il Servizio Sanitario possa collassare?

Certamente, se la situazione attuale non cambia le risorse non saranno mai sufficienti per far fronte alle richieste. Un altro problema consiste nel fatto che i giovani non vogliono più fare i medici e soprattutto gli infermieri: si deve intervenire per aumentare l’attrattività delle professioni sanitarie.

Per concludere, come immagina il futuro del Servizio Sanitario Nazionale?