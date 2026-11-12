Frontale tra due auto a Brusaporto: grave un 25enne. Traffico in tilt verso Lovere

Una mattinata di pesanti disagi sulla SS42, dove un incidente avvenuto sotto una pioggia battente ha provocato lunghe code e mandato il traffico in tilt all’altezza di Brusaporto, in direzione Lovere.

Lo schianto si è verificato poco prima delle 6.45, poco più a monte dell’uscita per Albano Sant’Alessandro, sulla carreggiata in direzione della Valle Camonica, quando due auto sono entrate in collisione dopo un frontale. Al momento sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione le cause dell’incidente.

Uno dei feriti, un ragazzo di 25 anni, è in condizioni gravi ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Secondo le prime informazioni altre tre persone sarebbero state accompagnate in ospedale: le loro condizioni non sarebbero critiche. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono state inviate tre ambulanze e due automediche. Operativi anche i soccorritori della Croce Verde.