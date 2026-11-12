L'iniziativa|
Fine vita, convegno tra medicina e diritto con l’Istituto Mario Negri e l’Ordine dei Notai di Bergamo
L’incontro si terrà giovedì 19 novembre, a partire dalle 14, al Centro Anna Maria Astori
L’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri e il Consiglio Notarile di Bergamo organizzano per giovedì 19 novembre, a partire dalle 14, il convegno “Riflessioni sul fine vita tra medicina e diritto”.
L’incontro sarà un’occasione di approfondimento e confronto sul delicato tema del fine vita, affrontato da una duplice prospettiva. Sul versante giuridico, saranno al centro della discussione temi quali le Disposizioni anticipate di trattamento (DAT) e i lasciti solidali; su quello medico-scientifico, è prevista la lecture “In punta di piedi” del professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri, una riflessione sul valore degli ultimi momenti della vita.
L’evento si terrà al Centro Anna Maria Astori, sede dell’Istituto Mario Negri, all’interno del Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso (Via Stezzano, 87 – Bergamo).
Durante il convegno è prevista una breve visita ai laboratori dell’Istituto, con disponibilità fino ad esaurimento posti.
La partecipazione è libera e gratuita.
Per iscriversi si prega di scrivere a: eventi.comunicazione@marionegri.it
Ai fini della formazione professionale continua dei Notai, il convegno è stato accreditato dal Consiglio Nazionale del Notariato per 4 crediti formativi.