Fine vita, convegno tra medicina e diritto con l’Istituto Mario Negri e l’Ordine dei Notai di Bergamo

L’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri e il Consiglio Notarile di Bergamo organizzano per giovedì 19 novembre, a partire dalle 14, il convegno “Riflessioni sul fine vita tra medicina e diritto”.

L’incontro sarà un’occasione di approfondimento e confronto sul delicato tema del fine vita, affrontato da una duplice prospettiva. Sul versante giuridico, saranno al centro della discussione temi quali le Disposizioni anticipate di trattamento (DAT) e i lasciti solidali; su quello medico-scientifico, è prevista la lecture “In punta di piedi” del professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri, una riflessione sul valore degli ultimi momenti della vita.