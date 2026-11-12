Esplosione in via Longo, dimesso dall’ospedale e arrestato per strage l’inquilino dell’appartamento da cui è partito lo scoppio: va in carcere

Bergamo. Appena dimesso dall’ospedale, è stato arrestato e subito trasferito in carcere Ioan Bucan, l’elettricista di 55 anni di origine rumena che, insieme alla moglie O.B., di 51 anni, lo scorso 5 ottobre avrebbe deliberatamente saturato di gas il proprio appartamento, provocando una potente deflagrazione che aveva sventrato la palazzina al civico 9 di via Longo. L’uomo — indagato insieme alla moglie, ancora gravissima in ospedale — deve rispondere dell’accusa di strage.

A disporre l’aggravamento dell’ipotesi di reato — inizialmente inquadrata nei confini del disastro colposo — è stato il pubblico ministero Emanuele Marchisio, titolare dell’inchiesta, convinto dalla mole di prove raccolte attraverso le analisi tecniche dei Vigili del Fuoco. A spingere gli inquirenti verso la pista del gesto volontario sono state in primo luogo le risultanze dei rilievi effettuati sui contatori dell’utenza al piano rialzato. Secondo quanto ricostruito, nell’arco di appena un’ora e mezza all’appartamento sarebbero stati erogati ben sette metri cubi di gas: un quantitativo importante, pari al doppio del consumo medio giornaliero di un’intera famiglia di quattro persone. Un flusso continuo, massiccio e concentrato nel tempo che, per chi indaga, risulta incompatibile con una fugace svista o con la fatalità di un guasto improvviso.

Gli accertamenti investigativi hanno delineato lo scenario di un ambiente saturato fino a trasformarsi in una vera e propria bomba pronta a innescarsi. A rendere plausibile la natura dolosa della manomissione sono stati anche i riscontri materiali sul luogo dello scoppio: durante i sopralluoghi, i tecnici dei Vigili del Fuoco hanno rinvenuto il tubo del gas svitato e, adagiata poco distante, una pinza. L’impianto non presentava danni strutturali e l’unica apparente anomalia — la valvola a farfalla trovata chiusa — non è stata ritenuta sufficiente a scalfire il quadro accusatorio. Sulla valvola, il pm ha disposto ulteriori accertamenti. A condurre gli inquirenti verso la pista del gesto volontario, infine, è stato il fragile quadro esistenziale della coppia, tra problemi di alcolismo e salute mentale.