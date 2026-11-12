Emilia Bianchi uccisa con 52 coltellate. La parrucchiera che l’ha vista per ultima: “Sembrava turbata, mi sento in colpa”

Palosco. Un’aggressione feroce, protratta e senza scampo. È quanto emerge dai risultati dell’autopsia eseguita dal medico legale Silvia Visonà sul corpo di Emilia Bianchi, la fioraia in pensione uccisa nella sua abitazione in via Paolo VI. Il corpo martoriato della settantenne presenta segni riconducibili a ben 52 coltellate inferte in più punti: alcune più profonde, altre più superficiali. La presenza di ferite sulle mani e sulle braccia lascia inoltre drammaticamente supporre che la vittima abbia tentato disperatamente di difendersi, parando i colpi del suo aggressore prima di soccombere.

La scoperta del delitto risale ai giorni scorsi, a conclusione di una concatenazione di eventi che aveva fatto scattare l’allarme tra i familiari. L’ultima volta che la signora Emilia era stata vista rientrare a casa a bordo della sua auto risaliva al pomeriggio del 6 novembre. Da quel momento si erano interrotti i contatti e il suo telefono aveva iniziato a squillare a vuoto.

Il mattino successivo, il rinvenimento di un grosso coltello da cucina insanguinato in un parcheggio per disabili vicino alla casa — confermato dalle telecamere di sorveglianza che ne avevano ripreso il lancio dalla proprietà la sera prima — aveva spinto parenti e autorità a intervenire. All’interno dell’abitazione, nella camera da letto, i carabinieri avevano trovato il corpo senza vita della donna, colpita mortalmente tra le ventiquattro e le quarantotto ore precedenti. In casa, in uno stato di totale alterazione, c’era soltanto il figlio quarantasettenne, Mattia Bonassi.

Affacciato all’uscio mentre si lavava ripetutamente le mani, l’uomo aveva pronunciato frasi sconnesse (“sta volta l’ho fatta grossa”), delirando su rumori nella testa prima di confessare esplicitamente agli operanti: “È nel letto, ho fatto un casino, ho delle voci che mi dicono che dovevo uccidere la mamma”.

Il pm Cinzia Clemente aveva chiesto il carcere. Bonassi, assistito dall’avvocato Alessandro Rossini, è stato sottoposto al vaglio del giudice per le indagini preliminari Luca Bonifacio. Nonostante una grave condizione di disorientamento che ha reso impossibile l’interrogatorio, il gip ha ravvisando un’elevata pericolosità sociale legata alla gravità dell’accaduto e a precedenti segnali di aggressività verso la madre, avallando la richiesta della procura e respingendo la richiesta di ricovero avanzata dalla difesa, in attesa di accertamenti clinici definitivi sull’effettiva incidenza di patologie psichiatriche. Il carcere dovrà comunque garantire il necessario supporto sanitario.