Donizetti, il maestro Zanardi dirige Le convenienze ed inconvenienze teatrali: “Una perla”

Alberto Zanardi ph Gianfranco Rota

“Con quest’opera buffa Gaetano Donizetti porta in scena la vita del teatrante. È sempre molto attuale, perché le dinamiche di allora sono le stesse di oggi”. Così il maestro Alberto Zanardi, che sarà sul podio de “Le convenienze ed inconvenienze teatrali” al festival Donizetti Opera, illustra lo spettacolo che debutterà domenica 15 novembre alle 15.30 al Teatro Donizetti di Bergamo.

Scritto dal celebre compositore bergamasco nel 1827, venne proposta per la prima volta il 21 novembre di quell’anno al Teatro Nuovo di Napoli. La versione ampliata in due atti, invece, debuttò il 20 aprile 1831 al Teatro della Canobbiana di Milano; il titolo poi fu ripreso e rivisto da Donizetti nello stesso anno per debuttare il 26 settembre al Teatro del Fondo di Napoli.

L’allestimento firmato dalla regista Silvia Paoli per il festival donizettiano di quest’anno trasporta la farsa ottocentesca nell’Italia degli anni Cinquanta, trasformando la satira metateatrale di Gaetano Donizetti in uno spaccato sociale dell’epoca della ricostruzione. Sono in programma due repliche, nelle date di venerdì 20 e sabato 28 novembre: entrambe andranno in scena alle 20 al teatro cittadino, mentre giovedì 12 alle 17 ci sarà l’anteprima Under 30.

Abbiamo intervistato il maestro Zanardi per saperne di più.

Che cosa dobbiamo aspettarci da questo spettacolo?

Porta in scena uno spaccato dell’Italia degli Anni ’50 che però risulta di grande attualità. Non va dimenticato che in un dramma giocoso c’è sempre uno squarcio di verità sulla vita reale di tutti i giorni. Questa è forse l’opera buffa per antonomasia, perché la comicità deriva da situazioni che chi lavora in teatro vive realmente. Per rendere meglio l’idea, possiamo fare un parallelismo con la serie televisiva “Boris”, che racconta il “dietro le quinte” del cinema e della televisione in Italia.

Ci spieghi

“Le convenienze ed inconvenienze teatrali” costituisce una forma di teatro nel teatro molto interessante, inscenando con ironia i vizi, i vezzi, le gelosie e i capricci del mondo dell’opera dietro le quinte. È davvero una ‘perla’, un capolavoro, perché con esso Donizetti mette in scena una delle sue tipiche giornate di lavoro, del tutto analoghe a quelle che abbiamo noi oggi: i problemi sono sempre gli stessi, così le risate, le convenienze e le inconvenienze.

Che cosa intende?

Secondo me la grande sfida di quest’opera è attualizzarla ogni volta per continuare a farla vivere. Alcune battute che potevano far ridere nel 1831 oggi risultano sconosciute, perché cambiano i modi di dire, quindi vanno continuamente aggiornate per mantenere la loro efficacia. Il musicologo, che ha curato l’edizione critica, ha specificato che Donizetti ci ha lasciato quattro canovacci di questo spettacolo, perché di volta in volta aggiungeva un ultimo fatto che gli era realmente accaduto durante le prove. Penso che ciò dimostri come il teatro sia profondamente diverso da un museo che conserva le proprie opere d’arte.

E quali sono le convenienze e le inconvenienze teatrali?

Sono innumerevoli e si verificano quasi sempre durante le prove di uno spettacolo. Ne sono esempi le frasi pronunciate tipicamente dal tenore, ma anche dagli altri cantanti quando si prepara la messa in scena di un’opera nuova: “Questi duetti sono troppo alti”, “Non possiamo abbassare quest’aria?”, “Però qui è troppo bassa”, ecc. Queste situazioni accadevano in passato così come oggi: posso confermarlo avendo avuto la fortuna di lavorare a tre nuove produzioni contemporanee.

Che cosa è accaduto?

Nel corso delle prove i cantanti dicevano: “L’esecuzione va bene, però in quel punto ho bisogno di sfogare la voce”, “Potresti inserire in quel determinato momento una nota che possa liberarla?”, “Questo duetto è stato troppo alto” oppure “No, è troppo basso”.

Considerando che la messa in scena di uno spettacolo è un lavoro artigianale, questi episodi sono inevitabili?

Sì, esatto. Ha utilizzato un termine bellissimo per definire il lavoro che viene svolto, ossia “artigianale”, perché il teatro è proprio così, non solo per la produzione delle scene e dei costumi, ma anche dal punto di vista musicale. Il cast ha davanti a sé un progetto da realizzare ed è fondamentale che ogni interprete capisca il pensiero del compositore e degli altri artisti coinvolti. Il lavoro si concentra su ogni aspetto, sguardo e dettaglio, quindi nelle prove c’è una grande artigianalità.

Quando ha cominciato ad accostarsi a Donizetti?

La prima produzione in cui ho lavorato a teatro molti anni fa è stata “L’elisir d’amore” nel ruolo del maestro delle luci. Dal 2018, invece, collaboro al festival Donizetti Opera e ho approfondito questo celebre compositore bergamasco, apprezzando in modo particolare le sue opere meno conosciute. È un autore che merita una costante riscoperta perché esprime sempre una grande genialità: tantissime sue innovazioni hanno fatto grandi diversi compositori che sono stati protagonisti della scena dopo di lui. Merita molto rispetto e sono felice di aver avuto la fortuna di conoscere parecchi suoi capolavori negli ultimi anni. Mi piace soprattutto il senso teatrale che lo contraddistingue: per esprimere il concetto posso citare un esempio che mi ha colpito molto.

Quale?

Nel “Marino Faliero” c’è un errore di armonia nella parte del coro, che oggi verrebbe segnato con la matita rossa dagli insegnanti di composizione di tutti i conservatori. Quando io e il Maestro Riccardo Frizza, direttore artistico del Donizetti Opera, lo abbiamo ascoltato ce ne siamo accorti subito, ma dopo averci ragionato siamo giunti entrambi alla stessa conclusione. Quello che succede sulla scena è talmente sconvolgente che il coro commette un errore: il brivido che, quindi, si prova nel sentire una nota sbagliata, scritta volutamente così, è lo stesso che prova il popolo di Venezia quando muore Marino Faliero. Quando lo abbiamo capito è diventato il punto più bello di tutta l’opera: Donizetti ha la capacità di nascondere qua e là delle perle di teatro che meritano di essere valorizzate. E ce ne sono in tutti i suoi lavori.

Nel panorama musicale dove colloca Donizetti rispetto ad altri grandi compositori?

Penso che sia stato l’uomo giusto nel periodo sbagliato, anzi nel periodo sfortunato, perché è un compositore che studia un tipo di opera e si ritrova a lavorare in un’altra epoca, dove il romanticismo comincia a prendere più piede. Gioachino Rossini nasce con uno stile settecentesco che lo porta all’apice e si ritira dopo aver scritto “Guglielmo Tell”, la sua unica composizione che abbraccia pienamente le istanze del nascente Romanticismo. Vincenzo Bellini, invece, incarna completamente questo lirismo, però forse è più carente negli aspetti che riguardano il teatro, perché studia direttamente come un compositore romantico. Estendendo l’orizzonte al panorama europeo, Robert Schumann è indubbiamente uno dei pilastri più puri e affascinanti del Romanticismo tedesco, rappresentandone non solo lo stile musicale, ma anche l’intera filosofia.

Così la panoramica è completa?

Non va dimenticato Ludwig van Beethoven, il sommo dei classici: costituisce un ponte fondamentale tra il Classicismo e il Romanticismo musicale. Sebbene dal punto di vista formale rimanga legato alle strutture classiche di Haydn e Mozart, il suo spirito e la sua visione dell’arte anticipano l’era romantica. In tale contesto, Donizetti è un fiore all’occhiello: le sue innovazioni vengono prese, espanse e rese più note da altri compositori, ma senza di lui il teatro musicale italiano avrebbe una gravissima lacuna. A testimoniare l’importanza della sua genialità si pensi che Richard Wagner ha studiato “La Favorite” e lavorato su questo capolavoro. Tra il 1840 e il 1842, mentre viveva a Parigi, il compositore e direttore d’orchestra tedesco fu ingaggiato dall’editore musicale Maurice Schlesinger, per il quale realizzò la riduzione per canto e pianoforte dell’opera, oltre a diversi arrangiamenti strumentali (tra cui versioni per pianoforte solo, per flauto e per duetto di violini).

Il teatro è espressione della società: alcune dinamiche de “Le convenienze e le inconvenienze teatrali” si possono riscontrare anche nella vita al di fuori del palcoscenico?

Come diceva Gigi Proietti, “Il teatro è quel luogo dove tutto è finto ma niente è falso”, perché tutto ciò che si vede sul palco è artificio, ma le emozioni che si provano sono reali.

Per concludere, quali sono i suoi prossimi progetti per il futuro?