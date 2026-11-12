Da un baule scomparso ai capolavori del Novecento: Nunzia Palmieri svela “Alì Babà”, l’officina segreta di Calvino e Celati

La programmazione di UniBg OnAir non si esaurisce tra musica e appuntamenti in diretta: la radio è anche un luogo in cui trovano spazio la ricerca, la cultura e il dialogo con il mondo accademico. Per Gli incontri di UniBg OnAir, il ciclo che raccoglie tre diversi format di interviste, oggi torna UniBook, la rubrica dedicata a libri, pubblicazioni e progetti di ricerca firmati dalla comunità scientifica dell’Università di Bergamo.

Protagonista di questa puntata è Nunzia Palmieri, professoressa ordinaria del Dipartimento di Lettere, Filosofia e Comunicazione, che presenta la nuova edizione del volume dedicato ad Alì Babà, la rivista mai realizzata ideata da Italo Calvino e Gianni Celati tra il 1968 e il 1972. Attraverso oltre cento lettere, tra materiali già noti e documenti inediti, il carteggio restituisce la storia di un sodalizio intellettuale e creativo che avrebbe influenzato alcune delle opere più importanti dei due scrittori.

IL PATTO DEL ’68: L’INCONTRO TRA CALVINO E CELATI – La storia di Alì Babà prende forma nell’estate del 1968 a Urbino, durante un convegno internazionale di semiotica. È qui che si incontrano Calvino e Celati, dando vita a un’amicizia e a un progetto editoriale fondato sulla volontà di esplorare nuovi linguaggi e superare i confini della cultura tradizionale. Attorno alla rivista si raccolgono altri intellettuali, tra cui Carlo Ginzburg, Guido Neri ed Enzo Melandri. Le prospettive dei due autori sono differenti, ma complementari: Calvino guarda a una cultura capace di dialogare con un pubblico ampio, mentre Celati si interessa alle espressioni più marginali e underground, dai fumetti alle arti minori. Un confronto destinato a proseguire ben oltre il progetto originario.

IL BAULE RITROVATO E LE CENTO LETTERE – Uno degli aspetti più significativi della nuova pubblicazione è il recupero di un carteggio molto più ampio rispetto alla prima edizione degli anni Novanta: oltre cento lettere, rese disponibili anche grazie al ritrovamento di un vecchio baule custodito a casa della cognata di Celati e a lungo considerato disperso. Al suo interno erano conservate le lettere originali inviate da Calvino. Ne emerge uno scambio in cui le riflessioni sulla letteratura e le discussioni teoriche si intrecciano continuamente con episodi di vita quotidiana. Tra questi, le dettagliate indicazioni di Calvino per raggiungerlo in Versilia e un curioso poscritto del 1969 in cui Celati si scusa per una «salama da sugo» andata a male prima di poter essere spedita all’amico.

DALLE DISCUSSIONI AI CAPOLAVORI: LE TRACCE DI ALÌ BABÀ – Sebbene la rivista non sia mai arrivata alla pubblicazione, le idee sviluppate durante la sua progettazione hanno lasciato un’impronta nella produzione successiva dei due scrittori. Il tema delle città, ad esempio, accompagna la nascita de Le città invisibili, mentre l’interesse di Calvino per le combinazioni e i tarocchi confluisce ne Il castello dei destini incrociati e in Se una notte d’inverno un viaggiatore. Anche Celati condivide con l’amico i manoscritti delle sue prime opere, da Le avventure di Guizzardi a La banda dei sospiri e Lunario del paradiso. A testimoniare la profondità del loro dialogo resta anche una formula destinata a diventare celebre: «il mondo che guarda il mondo», coniata da Celati in una lettera e successivamente ripresa da Calvino per Palomar.