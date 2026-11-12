Da Bariano al Vaticano, i panettoni della Pasticceria del Convento consegnati a Papa Leone XIV

Uno a impasto tradizionale e uno al cioccolato: “Li preparo da tanti anni, ma consegnarli al Santo Padre mi ha emozionato più di quanto mi aspettassi”

Dalle sapienti mani del pasticcere Carlo Consiglio a quelle di Papa Leone XIV: il panettone tradizionale e quello al cioccolato della Pasticceria del Convento di Bariano sono stati consegnati al Santo Padre in Vaticano nei giorni scorsi, nel corso di un incontro al quale ha partecipato la famiglia Suardi, proprietaria del locale nato nel 2009 all’interno del Convento dei Neveri per preparare i dolci dei due ristoranti del complesso.

Dopo quel primo laboratorio è stata aperto poi la sede di Romano di Lombardia, a cui si è aggiunto di recente il punto vendita di Milano, in via Cesare Correnti 15. I grandi lievitati, dai panettoni alle colombe, sono al centro della produzione, che comprende anche pasticceria fresca, cioccolateria artigianale, gelato e lievitati da colazione.

“Il momento che mi è rimasto più impresso è quello in cui ho messo i panettoni nelle mani del Santo Padre – racconta Carlo Consiglio, terza generazione di una famiglia di pasticceri -. Li preparo da tanti anni, ma consegnarli a lui mi ha emozionato più di quanto mi aspettassi. Gli ho raccontato quanto tengo a questo dolce e quanta cura dedico ogni giorno a prepararlo”.

Alla base dei due panettoni c’è il lievito madre, che Consiglio cura ogni giorno in laboratorio seguendo una tradizione di famiglia che risale al 1921. Il panettone tradizionale riprende la ricetta classica con uvetta, cedro e scorze d’arancia. Nella versione al cioccolato, l’arancia torna nell’impasto insieme alle gocce di fondente e al gianduia. Entrambi sono rifiniti con una glassa alle mandorle e alle nocciole.

“Per me, che sono credente, incontrare il Santo Padre era un desiderio che portavo nel cuore da tanto tempo – aggiunge Antonella Benini, della famiglia Suardi -. Quando ho saputo che avrei potuto incontrarlo, ho pensato subito ai nostri panettoni. La pasticceria è nata in un luogo di fede a cui la nostra famiglia ha dedicato anni di lavoro. Mi piaceva l’idea di portare al Papa un po’ di quella storia attraverso un dolce che, a Natale, si condivide in famiglia”.