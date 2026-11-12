Clusone, ruba una borsa al supermercato e tenta di prelevare con le carte della vittima: arrestato un 25enne

Il furto è avvenuto nel parcheggio di un supermercato, dove una donna è stata distratta con uno stratagemma delle monetine cadute a terra. I Carabinieri hanno intercettato due uomini mentre utilizzavano le carte allo sportello bancomat: uno è riuscito a fuggire, l’altro è stato bloccato dopo una colluttazione

Un furto con destrezza, un tentativo di prelievo agli sportelli bancomat e un intervento dei Carabinieri conclusosi con un arresto. È quanto accaduto nella tarda mattinata di mercoledì 11 novembre a Clusone, in provincia di Bergamo, dove un 25enne di origini peruviane, residente nel Milanese, è stato arrestato in flagranza di reato con le accuse di indebito utilizzo di strumenti di pagamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’operazione è scattata intorno alle 12.15, quando i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Clusone, impegnati in un servizio di prevenzione e contrasto ai reati predatori, hanno notato un’autovettura a noleggio allontanarsi con una manovra sospetta nei pressi del parcheggio di un supermercato di via Brescia.

I Carabinieri, in abiti civili, hanno seguito il veicolo fino a via Giuseppe Verdi, nel centro cittadino. Qui hanno osservato due uomini scendere dall’auto ed entrare nell’area bancomat di un istituto di credito, dove hanno iniziato contemporaneamente a effettuare operazioni di prelievo da due diversi sportelli.

A quel punto i militari sono intervenuti, qualificandosi e chiedendo ai due di identificarsi. La reazione è stata immediata: gli uomini hanno spintonato i Carabinieri nel tentativo di sottrarsi al controllo. Ne è nata una breve colluttazione durante la quale uno dei sospettati è riuscito a scappare, salendo sull’autovettura guidata da un complice che lo attendeva. Il secondo, un 25enne, è stato invece raggiunto, bloccato e immobilizzato. Nel corso dell’intervento entrambi i militari hanno riportato lievi contusioni.

Gli accertamenti successivi hanno consentito di ricostruire quanto accaduto poco prima. Le due carte di debito utilizzate agli sportelli erano infatti state rubate circa mezz’ora prima a una donna residente a Clusone. Il furto era avvenuto nel parcheggio dello stesso supermercato: secondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe stata distratta da alcuni individui che avevano fatto cadere delle monetine a terra, approfittando del momento per sottrarre dall’auto la sua borsa, contenente gli effetti personali e le carte di pagamento.

La donna è stata successivamente rintracciata dai Carabinieri, informata dell’accaduto e accompagnata a formalizzare la denuncia-querela presso una Stazione dell’Arma della zona. Le carte sottratte le sono state restituite.

Il 25enne, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Clusone fino alla mattinata successiva, quando è stato accompagnato al Tribunale di Bergamo per l’udienza con rito direttissimo.