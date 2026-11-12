Sono previsti 31mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 12°C
Cieli molto nuvolosi con deboli piogge per l’intera giornata in Bergamasca, sono previsti 31mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2842m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.
Un’area di bassa pressione abbraccia la Lombardia determinando marcato maltempo con piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Nello specifico su basse pianure occidentali, basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali, Orobie, Prealpi orientali e Alpi Retiche giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco. Venti molto deboli orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 2850 metri.
“Un viavai di perturbazioni atlantiche sta caratterizzando la settimana sulla Lombardia, con frequenti occasioni per piogge e rovesci nonché un tempo spesso uggioso – commenta il meteorologo di 3Bmeteo -. In particolare un marcato peggioramento nel corso di giovedì porterà precipitazioni anche abbondanti, specie a ridosso delle Prealpi. La tendenza per sabato vedrà invece un temporaneo miglioramento con maggiori schiarite, prima dell’ennesimo impulso atlantico atteso nella seconda parte di domenica, quando l’ingresso di aria più fredda favorirà nevicate sulle Alpi anche sotto i 2000 metri”.