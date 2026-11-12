Cieli molto nuvolosi con deboli piogge per l’intera giornata in Bergamasca, sono previsti 31mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2842m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.