ChorusLife Volley Bergamo, sfida infrasettimanale a Treviglio contro Cuneo

Foto Andrei Eduard Huiala

Dodici punti in sette partite sono un bottino soddisfacente per ChorusLife Volley Bergamo, che ha iniziato la stagione con il piede giusto e cavalca una media di 1,7 punti a partita che vorrebbe essere ulteriormente incrementata. D’altronde l’ambizione rossoblù quest’anno è forte e l’obiettivo è proporsi come la prima forza dietro i top club. Al momento la classifica vede la squadre di Cervellin al settimo posto, ma le gerarchie in questa fase del campionato si ribaltano nel giro di pochi set. E questa sera alle 20.50 al PalaFacchetti di Treviglio contro Granda Volley Cuneo, nell’ottava giornata di campionato, le bergamasche vogliono centrare un altro bottino pieno per incrementare il proprio monte punti.

Domenica è arrivata la vittoria al tiebreak, la terza in tre quinti set, nel derby contro Brescia dopo aver subito la rimonta delle padrone di casa. Il gruppo continua a crescere e si trova a misurarsi contro un gruppo attualmente a fondo classifica con soli tre punti e che viene dal ko per 3-1 interno contro Novara, ma nessun avversario può essere sottovalutato. Anzi.

“La vittoria di Brescia ci ha dato una bella iniezione di fiducia, soprattutto per come siamo riusciti a reagire nei momenti difficili – ha affermato il direttore sportivo Matteo Bertini nell’avvicinamento alla gara – È importante portare con noi questa consapevolezza, ma anche capire che ogni partita ha una storia diversa. Cuneo arriverà a Treviglio con grande voglia di fare punti e non possiamo permetterci cali di attenzione. Dovremo essere aggressive, concentrate e capaci di imporre il nostro gioco. Il nostro obiettivo è dare continuità al percorso che stiamo costruendo e farlo insieme al nostro pubblico”.

L’infrasettimanale riserva sempre insidie, soprattutto perché domenica ci sarà la sfida con Conegliano alla ChorusLife Arena, un evento inevitabilmente speciale, ma la testa di Van Avermaet e compagne è concentrata solo sul match del PalaFacchetti. I precedenti raccontano di un equilibrio assoluto nelle ultime dodici sfide, con sei vittorie per parte e in otto casi al tiebreak. Nella storia recente del confronto ci sono tanti incroci: Safa Allaoui e Lena Stigrot, palleggiatrice e schiacciatrice di Bergamo, sono state a Cuneo rispettivamente nelle stagioni 2025/26 e 2023/24, mentre dall’altra parte l’ex è Laura Pasquino, a Bergamo nel 2023/24.