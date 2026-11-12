Centro civico, interrogazione sulle opere d’arte custodite nel museo

Treviglio. Come sono state messe al sicuro le opere d’arte custodite nel Museo civico “Ernesto e Teresa Della Torre” durante i lavori di riqualificazione del Centro civico culturale? È la domanda su cui si fonda l’interrogazione presentata da sei consiglieri comunali di minoranza, che chiedono all’assessore ai Lavori pubblici Basilio Mangano di riferire sulle misure adottate per proteggere il patrimonio artistico.

L’edificio, ex ospedale di Santa Maria e già monastero di San Pietro, è attualmente interessato da un importante cantiere. Al suo interno si trova il museo, che ospita una collezione composta da dipinti su legno e tela, sculture, complementi d’arredo e raccolte di disegni, tra cui quella di Giovan Battista dell’Era.

Nell’interrogazione, i consiglieri sottolineano che si tratta di un patrimonio della comunità trevigliese che deve essere tutelato dai possibili rischi legati ai lavori. Le opere, scrivono, dovrebbero essere protette da “polveri, avverse condizioni igrotermiche e possibili danneggiamenti”, oltre a essere sottoposte alla sorveglianza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

La minoranza chiede, in primis, di sapere se le opere siano state trasferite in ambienti idonei e custodite in “casse protette certificate” e di conoscere la documentazione che attesta le misure di salvaguardia e le comunicazioni trasmesse al funzionario della Soprintendenza competente per i beni artistici.