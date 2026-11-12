Casa Romano conquista la prima Stella Michelin: Chef Adobati nell’élite della cucina italiana

Una Stella Michelin illumina Alzano Lombardo e premia il percorso di Casa Romano, il ristorante guidato dallo chef Luca Adobati, protagonista di una delle novità più significative per la gastronomia bergamasca. Il riconoscimento arriva a circa diciotto mesi dalla riapertura del locale e rappresenta un traguardo importante per un progetto che ha saputo coniugare una lunga tradizione familiare con una visione contemporanea dell’alta cucina.

Casa Romano ha riaperto il 20 aprile 2025, raccogliendo l’eredità della storica Trattoria Romano, attività della famiglia Adobati che da oltre sessant’anni rappresenta un punto di riferimento nella ristorazione locale. Una storia che oggi prosegue con una nuova identità, mantenendo salde le proprie radici ma guardando a un pubblico e a un’esperienza gastronomica rinnovati.

Al centro del progetto c’è Luca Adobati, classe 1994, cresciuto proprio tra i fornelli del ristorante di famiglia. Dopo le prime esperienze accanto alla madre, ha intrapreso un percorso professionale di alto livello, lavorando per circa dieci anni nelle cucine di Da Vittorio, il celebre ristorante della famiglia Cerea a Brusaporto, con esperienze anche nella sede di St. Moritz. La sua formazione è poi proseguita in alcune delle più importanti realtà gastronomiche internazionali: il Noma di Copenaghen, il ristorante parigino dello chef Yannick Alléno e il Mirazur di Mentone, dove ha ricoperto il ruolo di sous-chef nella brigata guidata da Mauro Colagreco.

Un bagaglio di esperienze che Adobati ha scelto di riportare a casa, trasformandolo in un progetto personale. La sua cucina è contemporanea, tecnica e creativa, ma conserva sempre un forte legame con il territorio, con la stagionalità e con la qualità degli ingredienti. Particolare attenzione viene riservata ai produttori locali, con una rete di oltre cinquanta piccole realtà agricole e artigianali con cui il ristorante collabora per valorizzare le eccellenze della Bergamasca.

La proposta gastronomica si sviluppa attraverso un menu alla carta essenziale e un percorso degustazione a sorpresa di sette portate. Tra i piatti che raccontano la personalità della cucina figurano il casoncello di mare con gambero rosso e bisque, la tartare di tonno con bagnacauda di lago e nasturzio, i tagliolini ai trenta tuorli e il Cordon Bleu XL, omaggio alle esperienze francesi dello chef.

A completare l’esperienza contribuisce la location: l’antica villa è stata rinnovata in un ambiente elegante e luminoso, caratterizzato da ampie vetrate affacciate sul belvedere di Nese, un dehors e una terrazza panoramica. Il riconoscimento Michelin non è soltanto il risultato del lavoro in cucina, ma premia un progetto costruito da un’intera famiglia e da una squadra giovane e affiatata. Accanto a Luca lavorano infatti la sorella Valentina Adobati e la cugina Sara Adobati, protagoniste dell’accoglienza e dell’organizzazione della sala.

La Bergamasca sale a undici ristoranti stellati

Con l’ingresso di Casa Romano, salgono a undici i ristoranti stellati della provincia di Bergamo. Ecco gli altri dieci indirizzi premiati dalla Guida Michelin: