Caravaggio, taglio del nastro per l’asilo da quasi 3 milioni: potrà ospitare fino a 64 bambini

Domenica 15 novembre l’inaugurazione della struttura in viale Europa Unita, finanziata con 1,78 milioni del Pnrr e risorse comunali. Sono 69 i bambini iscritti complessivamente nei due nidi cittadini, 40 i posti gratuiti previsti per le famiglie con i requisiti Isee

Caravaggio. Un investimento da quasi 3 milioni di euro per offrire alle famiglie un nuovo servizio per la prima infanzia. Sarà inaugurato domenica 15 novembre il nuovo asilo nido comunale di viale Europa Unita 36: la struttura è progettata per accogliere fino a 64 bambini da 3 mesi a 3 anni, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e all’efficienza energetica.

L’opera è costata complessivamente 2 milioni e 940.500 euro, di cui 1 milione e 787.500 finanziati dal Pnrr. La parte restante è stata coperta con risorse proprie del Comune, anche per far fronte all’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime, all’ampliamento della struttura e agli interventi di efficientamento energetico, tra cui l’installazione di pannelli fotovoltaici.

Attualmente, secondo i dati comunicati dall’amministrazione, la struttura di San Bernardino dispone di 51 posti, mentre il nido Margheritina ne ha 24. A San Bernardino frequentano il servizio 44 bambini, ma gli iscritti sono 49: cinque inizieranno a gennaio. Alla Margheritina i frequentanti sono 14, a fronte di 20 iscritti, con altri sei ingressi previsti a gennaio. Complessivamente sono quindi 69 i bambini iscritti alle due strutture, di cui 58 già frequentanti. Cinquantatré risiedono a Caravaggio, Masano e Vidalengo, mentre cinque provengono da altri Comuni.

Uno degli aspetti centrali del progetto riguarda le prestazioni energetiche. Rispetto a un edificio di riferimento previsto dalla normativa italiana, il nuovo nido garantisce una riduzione del 74% delle emissioni annue di anidride carbonica. La struttura risponde inoltre ai parametri Pnrr nZEB -20, che prevedono edifici a energia quasi zero con un ulteriore abbattimento del 20% del fabbisogno di energia primaria. Previsti anche sistemi di raffrescamento a costo zero e ampie vetrate, con un abbattimento del rumore fino a 50 decibel.

Sul fronte del sostegno economico alle famiglie, attraverso il bando regionale Nidi gratis e risorse comunali sono stati messi a disposizione 40 posti gratuiti in convenzione con il gestore Piccoli Passi: 30 a San Bernardino e 10 alla Margheritina. Le domande presentate sono state 19 per il primo nido e 12 per il secondo. Tre non sono state accolte per la mancanza dei requisiti previsti dal bando regionale.

L’amministrazione collega il potenziamento dei servizi per la prima infanzia anche all’andamento demografico. A Caravaggio sono nati 103 bambini nel 2020, 123 nel 2021, 111 nel 2022, 125 nel 2023, 120 nel 2024 e 92 nel 2025. Nel 2026, fino all’11 novembre, le nascite registrate sono state 94.

La modifica del programma triennale dei lavori pubblici, la variazione del Documento unico di programmazione 2026 e la relativa variazione di bilancio sono state approvate a maggioranza. Contrari i tre consiglieri del Partito democratico, che non hanno accompagnato il voto con dichiarazioni in aula.