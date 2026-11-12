Caporalato, lavoro nero, degrado e irregolarità fiscali: denunciato il titolare di un ristorante indiano e un clandestino

Bergamo. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo hanno eseguito un controllo ispettivo nei confronti di un ristorante di cucina indiana nella Bassa Pianura Bergamasca.

Nel corso dell’intervento, le Fiamme Gialle di Treviglio hanno accertato la presenza di un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno. Sia il titolare dell’esercizio commerciale sia il dipendente sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Bergamo; il primo per l’impiego di manodopera irregolare “in nero”, il secondo per il soggiorno illegale nel Paese.

Approfondimenti successivi hanno portato alla luce una situazione di palese illegalità. Il ristorante, infatti, continuava ad esercitare l’attività commerciale, nonostante l’Agenzia delle Entrate ne avesse disposto la cessazione d’ufficio della partiva Iva, per gravi e persistenti inadempimenti nel versamento delle imposte dovute. È attualmente in corso il procedimento amministrativo volto a decretare formalmente la chiusura del locale commerciale.

Approfondita poi la posizione degli altri lavoratori presenti nel ristorante, sono emersi indizi tipici dell’intermediazione illecita di manodopera (caporalato), sempre da parte del titolare dell’esercizio. In particolare, i dipendenti hanno denunciato lo stato di sfruttamento subito, aggravato dalle condizioni di degrado dell’abitazione dove erano alloggiati.