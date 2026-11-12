BPER, tappa a Bergamo del roadshow per le università “Break the taboo: parliamo di soldi, libertà e futuro”

Berke Citak (Unsplash)

Ha fatto tappa a Bergamo, presso l’Università degli Studi di Bergamo, il roadshow di BPER “Break the taboo: parliamo di soldi, libertà e futuro”, un ciclo di incontri a livello nazionale rivolti agli studenti universitari e realizzato in collaborazione con Azzurra Rinaldi, economista, docente di Economia Politica all’Università Unitelma Sapienza nonché fondatrice di Equonomics e componente dell’Advisory Board di ABI che già collabora da due anni con la Banca nel progetto divulgativo “Oltre il Rosa”.

L’iniziativa nasce dalla volontà di contribuire in modo strutturale alla diffusione della cultura finanziaria e alla promozione delle pari opportunità, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni. In un contesto socioeconomico in cui il parlare di denaro, diritti e uguaglianza rappresenta ancora una sfida culturale, l’apertura di un dialogo con studentesse e studenti assume un valore strategico per costruire un approccio più consapevole e inclusivo.

Ogni tappa del tour, che ha interessato e interesserà altre città italiane, si apre con l’analisi di dati nazionali e internazionali relativi a disparità economiche, gap retributivi e dinamiche di inclusione, accompagnati da interventi dedicati all’educazione finanziaria, al gender pay gap e alla previdenza complementare. L’obiettivo è fornire strumenti concreti e competenze utili per affrontare in modo consapevole le scelte economiche e professionali del futuro.

Giovanna Zacchi, Head of ESG Strategy di BPER, dichiara: “L’appuntamento di Bergamo ha offerto un prezioso momento di dialogo e condivisione con gli studenti del territorio. Con questo roadshow vogliamo continuare a promuovere la consapevolezza sui temi del benessere finanziario e dell’inclusione, certi che il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni rappresenti un fattore determinante per costruire un cambiamento concreto e sostenibile nel tempo”.

Azzurra Rinaldi, Economista Direttrice della School of Gender Economics presso l’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, Co-Founder e CFO Equonomics, dichiara: “Parlare di denaro significa parlare di possibilità, di scelte di libertà. Eppure, ancora oggi, troppe persone arrivano all’età adulta senza aver avuto l’opportunità di sviluppare le competenze necessarie per orientarsi nelle proprie decisioni economiche. Con Break The Taboo vogliamo contribuire a colmare questo divario, portando il confronto direttamente nei luoghi della formazione e mettendo a disposizione delle nuove generazioni conoscenze e strumenti per comprendere i meccanismi economici, riconoscere le disuguaglianze e costruire con maggiore consapevolezza il proprio futuro.”