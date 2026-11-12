Bergamo vince la quarta partita al tiebreak: la contro-rimonta su Cuneo vale il quinto posto in classifica

Foto Andrei Eduard Huiala

Treviglio. Il super efficace attacco centrale di Meli seguito dall’affondo di Pietrini che si sblocca dopo un momento di difficoltà, poi Kipp e Stigrot dalla seconda linea: quattro punti per mettere in chiaro che quest’anno i tiebreak per Bergamo non sono più un problema. Quattro affrontati, quattro vinti: Novara, San Giovanni e Brescia in trasferta, Cuneo in casa. In una partita che sembrava in controllo, si è complicata ed è stata raddrizzata in tempo utile per portare a casa due punti. Sesta vittoria per ChorusLife Volley Bergamo, a fronte di due sole sconfitte con Scandicci e Milano, con 14 punti in classifica raccolti nelle prime 8 giornate che valgono il quinto posto in un campionato nel quale la squadra di Cervellin vuole essere protagonista.

Nella serata del PalaFacchetti il primo set vinto agevolmente illude che la gara possa essere agevole contro il fanalino di coda del campionato. Invece le piemontesi mostrano una reazione importante, si prendono secondo e terzo set e costringono le rossoblù a non staccare le mani dal volante. Che significa più fatica accumulata nelle ginocchia, dettaglio che giocando in infrasettimanale e con la sfida con Conegliano a meno di settantadue ore di distanza all’Arena si fa sentire, ma anche, se non soprattutto determinazione. Il raffronto con la passata stagione è impietoso: da incubo ricorrente, il tiebreak è diventato una piacevole abitudine da vincere. Anche se vale due anziché tre: è comunque più di uno. “Siamo abituate ai cinque set anche se spero sia l’ultimo”, afferma l’Mvp Denise Meli a fine gara, “ma sappiamo come entrare in campo e metterci tutto. E si vede”.

La partita

Cuneo mette a terra il primo punto della partita a cui Bergamo – in campo con l’abituale sestetto di partenza – risponde con la solita Stigrot per rompere il ghiaccio e mettersi subito dentro la gara, che prosegue a suon di botta e risposta con anche una serie di errori in battuta di Cuneo che permettono alle rossoblù di mettere la testa avanti e andare sul +3 (13-10) convincendo Tisci a fermare il match. Il timeout non sortisce però gli effetti sperati, perchè Bergamo continua a premere sull’acceleratore anche rinnovando la diagonale con Battistoni e Bassi in uscita dalla panchina. I tentativi delle piemontesi di riavvicinarsi vengono respinti da Kipp e compagne, che tengono il set in mano fino alla fine e lo chiudono sul 25-20.

La fast centrale di Meli e il doppio muro di Pietrini aprono il secondo set portando Bergamo sul 4-1: la schiacciatrice ex Milano prosegue sull’onda lunga dei 5 punti del primo set. Cuneo riporta lo svantaggio a due punti sul 10-8 e poi risalendo a -1 sul 14-13. Cervellin ferma il match per parlarci su, ma le ospiti impattano a quota 14 e poi trovano il primo vantaggio da inizio match, con un parziale di 0-7 con Pucelj in battuta. Ci vuole l’affondo di Pietrini per spezzare la serie negativa, ma non basta per ribaltare l’inerzia del set: a quelli ci pensa capitan Van Avermaet con la veloce e il successivo ace, che rilanciano fino alla parità a quota 21 propiziata dai muri di Meli e Kipp. Cuneo però non molla, anzi, con Baka e col muro di Grafort risale sul +2: il tocco di Van Avermaet viene vanificato dall’errore in battuta di Kipp (il 6° del set orobico) che offre due match point a Cuneo. Il primo viene annullato da Pietrini, il secondo è quello buono, complice un piede sulla seconda linea di Kipp.

Il momento positivo di Signorile e compagne prosegue anche in avvio di secondo set con un altro errore rossoblù in battuta, stavolta di Allaoui, e con un paio di imprecisioni, cancellate dal muro di Meli e dall’ace di Stigrot che ripristinano subito il pari 2. Cuneo però riprende subito il controllo e sfruttando due errori di misura di Pietrini va sul 7-10. Il 3-0 di parziale per il pareggio è tutto firmato Denise Meli, rebus diventato non risolvibile per la difesa di Tisci. Kipp firma il sorpasso sul 12-11, ma Cuneo rimette la testa avanti e con la veloce di Ferrarini sotto rete va sopra di 3 (14-17). Cervellin opta per le mosse Esposito e Carletti dalla panchina, ma non bastano per minare le certezze delle avversarie, che si guadagnano quattro set point e trasformano il primo.

Il sestetto di partenza si ripristina per iniziare il quarto parziale, nel quale Bergamo prova subito a creare un gap salendo sul 9-6 e accumulando un vantaggio che spinge Cuneo a fermare il match. L’ace di Allaoui vale il +5, il muro di Kipp e l’attacco centrale di Meli il +7 sul 15-8 che indirizza il set rimandando l’assegnazione dei due punti al tiebreak, nonostante i tentativi di rientro di Cuneo, che anche sotto di 9 punti riesce caparbia a tornare dentro la partita e annullare tre dei quattro match point, prima del colpo centrale risolutivo di Meli.

A prendersi la vittoria dopo l’assoluta parità nei set e nei punti è Bergamo, che mette subito la testa avanti per 4-0 e poi porta a casa in totale controllo il quinto set senza mai dare l’opportunità a una Cuneo ormai sfinita nemmeno di rientrare in partita. Il conto dei punti in classifica è di 14: davanti ci sono soltanto Vallefoglia (17), Chieri (19) e le imprendibili Milano e Conegliano a 24, con l’Imoco che alle 20 di domenica 15 novembre sarà in città per la terza partita all’Arena della stagione rossoblù.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lega Volley Femminile (@legavolleyfemminile)

Bergamo-Cuneo 3-2 (25-20, 23-25, 20-25, 23-25, 15-6)

Bergamo: Allaoui 1, Stigrot 11, Meli 16, Kipp 20, Pietrini 16, Van Avermaet 10, Gelin (L); Bassi 1, Battistoni, Carletti 1, Esposito. N.e. Agazzi, Babatunde, Rocca. All. Cervellin

Cuneo: Baka 19, Ferrarini 9, Signorile, Pucelj 13, Koulisiani 6, Grafort 18, Bonafede (L); Magnani, Tikhomirova 4, Guidi 2, Pasquino, McBride 1. N.e. Cucu. All. Tisci

Arbitri: Luciani, Santoro

Durata set: 24′, 28′, 24′, 31′, 12′

Mvp: Meli