Bergamo, vigili del fuoco in protesta contro la carenza di personale: corteo e incontro in Prefettura

Quasi 300 persone hanno partecipato giovedì mattina alla manifestazione partita dalla caserma di via Codussi e arrivata sotto la Prefettura. Al centro della protesta la carenza di organico, la riduzione delle squadre operative e le condizioni della sede

Quasi 300 persone, tra vigili del fuoco e sostenitori, hanno partecipato giovedì mattina alla manifestazione organizzata a Bergamo per richiamare l’attenzione sulle difficoltà che da tempo interessano il comando provinciale. Sotto la pioggia, il corteo è partito dalla caserma di via Codussi e ha attraversato le vie cittadine fino a raggiungere la Prefettura.

La protesta ha riunito le diverse organizzazioni sindacali dei vigili del fuoco, unite nel chiedere interventi concreti per affrontare una situazione considerata ormai critica. Al centro della mobilitazione ci sono soprattutto la carenza di personale, l’organizzazione delle squadre operative e l’inadeguatezza della sede.

Secondo quanto emerso durante la manifestazione, la mancanza di personale rispetto alla pianta organica continua a pesare sull’attività quotidiana del comando. Una difficoltà che assume un peso ancora maggiore alla luce dell’aumento degli interventi registrato negli ultimi anni e del conseguente incremento del carico di lavoro per gli operatori.

Tra i temi principali della protesta anche la riduzione della composizione delle squadre operative. Il passaggio da cinque a quattro componenti viene considerato dai lavoratori un elemento di forte preoccupazione, soprattutto per le possibili conseguenze sull’efficacia degli interventi e sulle condizioni di sicurezza durante le operazioni di soccorso.

Sugli striscioni portati nel corteo compariva anche il messaggio “Per la tua sicurezza”, scelto per evidenziare il legame tra le condizioni di lavoro dei vigili del fuoco e la capacità di garantire un servizio di soccorso tempestivo ed efficace alla popolazione. La richiesta è quella di rafforzare gli organici e assicurare una struttura organizzativa in grado di rispondere alle esigenze di un territorio sempre più impegnativo.

Un altro fronte riguarda la sede della caserma di via Codussi, ritenuta non adeguata sotto diversi aspetti alle necessità del personale e alle attività operative, comprese quelle di addestramento. Una situazione che si aggiunge alle difficoltà legate all’organico e all’organizzazione del servizio.

La manifestazione si è conclusa con l’incontro tra una delegazione dei lavoratori e il prefetto Luca Rotondi. Durante il confronto sono state illustrate le principali criticità del comando bergamasco e le richieste avanzate dai vigili del fuoco. Il prefetto ha raccolto le istanze emerse nel corso della mobilitazione e si è impegnato a portarle all’attenzione delle istituzioni e dei livelli competenti.