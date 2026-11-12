Bergamo, maxi controlli nei market: sequestrati e distrutti oltre 1.600 chili di alimenti

Due reparti macelleria sospesi e sanzioni per 100mila euro al termine dell’operazione condotta da Carabinieri e Ats in tre attività commerciali della città

Oltre una tonnellata e mezzo di alimenti sequestrati e distrutti, due reparti macelleria chiusi e 100mila euro di sanzioni. È il bilancio dei controlli straordinari sulla sicurezza alimentare effettuati martedì 10 novembre in tre attività commerciali e market etnici di Bergamo.

L’operazione ha coinvolto i Carabinieri della Compagnia di Bergamo, il Nucleo Carabinieri Tutela Agroalimentare e il personale dell’Ats di Bergamo. Durante le ispezioni sono emerse irregolarità nella conservazione e nella provenienza dei prodotti, oltre a carenze nelle condizioni di pulizia e manutenzione di alcuni locali.

Complessivamente sono stati tolti dal commercio 1.688 chili di alimenti. I controlli hanno riguardato soprattutto carne, pesce, cereali, spezie, farine e riso, in diversi casi privi delle informazioni necessarie per ricostruirne l’origine o commercializzati con etichette non conformi.

Nel primo esercizio controllato, il reparto macelleria è stato sospeso a causa delle condizioni igieniche riscontrate. Gli ispettori hanno segnalato sporco diffuso, tracce di sangue essiccato e condensa proveniente dal soffitto che finiva sugli alimenti freschi. Sono stati avviati alla distruzione 80 chili di carne e pesce non conformi, mentre altri 760 chili di prodotti sono stati sequestrati per irregolarità nelle etichette.

Nel secondo esercizio sono stati sequestrati 170 chili di prodotti ittici conservati senza documentazione sulla loro provenienza. Altri 10 chili di pesce e crostacei, deteriorati dalla cattiva conservazione, sono stati invece eliminati. Per l’attività sono state inoltre disposte prescrizioni per la pulizia delle celle frigorifere e la sostituzione di alcune attrezzature.

La situazione più complessa è stata riscontrata nel terzo esercizio, dove il reparto macelleria operava senza le necessarie comunicazioni sanitarie. Anche in questo caso è scattata la sospensione immediata dell’attività. Durante l’ispezione sono stati sequestrati 496 chili di carne e pesce senza documentazione sulla provenienza, oltre a 140 chili di altri prodotti alimentari e 32 chili di alimenti con etichette mancanti o irregolari.

Nel complesso, i provvedimenti adottati hanno portato al sequestro e alla distruzione di grandi quantitativi di merce e all’elevazione di sanzioni amministrative per un totale di 100mila euro.