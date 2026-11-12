All’esame per la patente con una ricetrasmittente: denunciato per truffa aggravata
Il giovane doveva solo leggere a bassa voce i quesiti e attendere che dall’esterno un complice gli comunicasse la risposta esatta al quiz
Per provare a superare l’esame teorico per la patente si era attrezzato con un dispositivo tecnologico che gli permetteva di comunicare con l’esterno, in modo da ottenere le risposte corrette al quiz, ma il suo tentativo è fallito miseramente a causa dell’occhio vigile degli esaminatore e del successivo intervento da parte dei carabinieri.
I fatti risalgono al pomeriggio di martedì 10 novembre quando i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bergamo sono intervenuti alla Motorizzazione Civile allertati dal personale che stava supervisionando la prova teorica per il conseguimento della patente di guida: un giovane, residente in provincia di Brescia e incensurato, aveva occultato una sorta di ricetrasmittente collegata da remoto, verosimilmente predisposta per ricevere suggerimenti da un complice e superare fraudolentemente l’esame.
Il candidato davanti al monitor doveva solo leggere a bassa voce i diversi quiz a risposta multipla che gli venivano proposti, attendendo che dall’esterno gli venisse comunicata la risposta esatta. Una strategia naufragata in pochi minuti, perché gli esaminatori hanno notato il suo fare sospetto e hanno subito attivato i carabinieri, giunti sul posto poco più tardi: dopo aver sequestrato il dispositivo, i militari hanno denunciato il giovane in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Bergamo per il reato di truffa aggravata.