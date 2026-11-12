All’esame per la patente con una ricetrasmittente: denunciato per truffa aggravata

Per provare a superare l’esame teorico per la patente si era attrezzato con un dispositivo tecnologico che gli permetteva di comunicare con l’esterno, in modo da ottenere le risposte corrette al quiz, ma il suo tentativo è fallito miseramente a causa dell’occhio vigile degli esaminatore e del successivo intervento da parte dei carabinieri.

I fatti risalgono al pomeriggio di martedì 10 novembre quando i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bergamo sono intervenuti alla Motorizzazione Civile allertati dal personale che stava supervisionando la prova teorica per il conseguimento della patente di guida: un giovane, residente in provincia di Brescia e incensurato, aveva occultato una sorta di ricetrasmittente collegata da remoto, verosimilmente predisposta per ricevere suggerimenti da un complice e superare fraudolentemente l’esame.