Allarme bomba, molte scuole non evacuano gli studenti: “Una mail non può gettarci nel panico, si vedeva che era fasulla”

La gestione dell’allarme bomba che mercoledì mattina ha raggiunto circa 6.000 scuole in tutta Italia ha portato a scelte diverse anche negli istituti bergamaschi. Se da una parte alcune scuole hanno disposto l’evacuazione degli studenti, dall’altra la maggior parte ha preferito non procedere con questa misura, dopo essersi confrontata con le autorità e aver valutato la natura della comunicazione. Una decisione che ha chiamato dirigenti scolastici, amministrazioni e forze dell’ordine a gestire un’emergenza delicata, nella quale la priorità assoluta restava la sicurezza di ragazzi e personale.

“Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza”. La comunicazione lasciata da Mikhail Andropov a una moltitudine di scuole italiane nella mattinata di mercoledì, comprese diverse bergamasche, letta così manderebbe nel panico chiunque. E, soprattutto, metterebbe immediatamente al primo posto l’incolumità e la sicurezza dei ragazzi.

È quanto accaduto all’istituto Natta, tra i primi a Bergamo a ricevere la mail e a far scattare l’allarme, con l’evacuazione dell’intera scuola. La notizia dell’istituto di via Europa e quelle che nel frattempo arrivavano da tutta Italia (circa 6000 scuole coinvolte in totale) hanno inevitabilmente preoccupato i dirigenti degli altri istituti raggiunti dalla comunicazione, inviata a più riprese a partire da poco prima delle 9.

Ma la scelta della maggior parte delle scuole bergamasche è stata quella di non procedere con l’evacuazione. A Bergamo città, oltre al Natta, soltanto all’istituto Belotti di Colognola è stata disposta l’uscita degli studenti. Negli altri istituti non si è arrivati a questo provvedimento.

“Ci siamo confrontati tra noi dirigenti e abbiamo avuto riscontri dall’Ufficio scolastico, dal comandante dei Carabinieri e dalla Questura. A noi la mail è arrivata un po’ dopo, quindi avevamo già intuito la natura della comunicazione”, spiega Patrizia Giaveri, dirigente del Vittorio Emanuele, tra gli istituti bergamaschi che hanno ricevuto il messaggio.

Nel testo comparivano anche frasi come “Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo”. Una comunicazione che, per alcuni, lasciava pochi dubbi sulla sua inattendibilità. ” Mi sorprende che altri colleghi si siano preoccupati: si vedeva a occhio che era fasulla”, commenta Francesco Deodato, direttore dei servizi generali e amministrativi del Lussana.

In provincia, invece, tra gli Istituti dentro le quali è stata disposta l’evacuazione risulta lo Zenale e il Butinone di Treviglio, dove gli studenti sono stati fatti uscire, e ad Arcene, nelle scuole dell’istituto comprensivo. Proprio da qui arriva la presa di posizione del sindaco Roberto Ravanelli, che non nasconde le proprie perplessità sulla gestione dell’allarme: “Le scuole che fanno riferimento al nostro istituto comprensivo hanno messo in atto l’evacuazione nonostante fosse palese da almeno un paio d’ore che si trattasse di un attacco hacker, come nei giorni scorsi su altri comparti. Maggiore sangue freddo avrebbe evitato di gettare nel panico i bambini più piccoli. La scuola materna, che è della parrocchia, non è stata coinvolta. Siamo diventati fragili: basta una mail giunta da non so dove per sconvolgere la vita di ogni giorno”.

Di segno diverso la gestione a Brignano Gera d’Adda, dove non è stata disposta alcuna evacuazione. Il sindaco Marco Bonardi spiega che la comunicazione è arrivata quando l’allarme era già in fase di rientro: “Forse perché la comunicazione alle nostre scuole è arrivata leggermente più tardi rispetto ad altri Comuni, non è stato necessario evacuare nessuno. Nel frattempo, infatti, è arrivata anche l’ordinanza della Prefettura che disponeva il rientro di tutti gli studenti nelle scuole. Il dirigente scolastico, quindi, non ha proceduto all’evacuazione degli istituti dell’infanzia, delle elementari e delle medie”.

Da Bottanuco, invece, il sindaco Rossano Pirola esprime apprezzamento per la gestione dell’emergenza e per il funzionamento dei protocolli di sicurezza: “Capisco perfettamente la preoccupazione e l’apprensione che eventi del genere generano nelle famiglie. Tuttavia, le procedure di evacuazione e i protocolli di sicurezza nei nostri plessi scolastici hanno funzionato con la massima tempestività ed efficienza, garantendo la totale incolumità dei ragazzi e di tutto il personale scolastico. Purtroppo, nell’attuale scenario di forti tensioni internazionali, episodi di questo tipo, mirati a creare panico e ad alimentare l’instabilità, potrebbero ripresentarsi ed essere sempre più frequenti. Per questo motivo è fondamentale mantenere la calma, tranquillizzare i più piccoli ed evitare allarmismi, riponendo la massima fiducia nel lavoro quotidiano svolto dalle Forze dell’Ordine e dalle Autorità preposte alla nostra tutela”.

Anche il sindaco di Gorle Giovanni Testa ha voluto ringraziare quanti si sono adoperati per affrontare l’emergenza: “Desidero ringraziare la Polizia Locale che stamattina ha agito, unitamente al Dirigente e al personale del plesso scolastico, per la gestione dell’emergenza scaturita a seguito dell’allarme bomba che ha coinvolto, tra le tante, anche le nostre scuole, garantendo ordine e sicurezza nel corso dell’emergenza”.