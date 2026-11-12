Adesso i complottisti no-vax ce l’hanno con l’e-Brt: già vandalizzate le nuove pensiline

Bergamo. Nuovo blitz vandalico riconducibile al movimento no-vax e complottista ViVi, noto per le sue azioni notturne con vernice rossa e slogan cospirazionisti. Nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 novembre, i vandali hanno concentrato le loro attenzioni sulle strutture dell’e-Brt, il nuovo progetto dei bus elettrici su corsia riservata che collegheranno l’hinterland a Bergamo. Lungo il tratto tra Lallio e la città sono comparse diverse scritte sulle nuove pensiline, tra cui lo slogan “e-Brt falso green”. Il raid non si è fermato alle fermate del bus: con la solita bomboletta spray i vandali hanno riempito di frasi e simboli anche i muri di via per Grumello e di via Moroni. Nel mirino sono finiti pure diversi armadietti stradali – le centraline in vetroresina o metallo che ospitano contatori e cavi della fibra ottica o dell’energia elettrica – usati come spazi per i loro messaggi. “Verrà sporta denuncia – si limita a commentare l’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni -. La videosorveglienza in zona è ampiamente presente, speriamo di beccare questi idioti”.