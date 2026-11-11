Violenza sulle donne, Bergamo porta la lotta in strada con 140 manifesti e messaggi sui bus: “Il 25 novembre non basta”

Dal’11 novembre la campagna promossa da Comune, Atb e Teb sarà presente in tutta la città. Aiuto Donna: “Già 670 donne si sono rivolte ai nostri centri nel 2026”

Bergamo. La lotta alla violenza di genere non può essere confinata a una sola data sul calendario. È questo il messaggio al centro della nuova campagna di sensibilizzazione promossa dal Comune insieme ad Atb e Teb in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un’iniziativa è realizzata con il supporto dell’associazione Aiuto Donna, della Rete Antiviolenza comunale e dell’Agenzia per il Tpl, attraverso una specifica campagna Marta.

A partire dall’11 novembre saranno affissi in città 140 manifesti. Il messaggio sarà presente anche a bordo degli autobus, sui monitor, sulle pensiline digitali e nelle stazioni delle funicolari di Città Alta e San Vigilio, oltre che sui canali social degli enti coinvolti. “Vogliamo destabilizzare l’automatismo che porta la collettività a non percepire pienamente il peso e l’importanza del 25 novembre – afferma Liliana Donato, direttrice generale di Atb Mobilità -. Vogliamo fare in modo che il significato profondo di questa ricorrenza non svanisca il giorno successivo: la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne deve occupare anche altre date, uscire dalla sua casella per riprendersi l’attenzione che merita”.

L’obiettivo è quindi superare la dimensione puramente rituale della ricorrenza, promuovendo un’attività di sensibilizzazione concreta, capillare e rivolta a un pubblico eterogeneo. “Continuiamo a lavorare perché alla sensibilizzazione si accompagnino azioni concrete di prevenzione, protezione e sostegno alle donne, nella convinzione che il cambiamento culturale sia una responsabilità collettiva e una condizione indispensabile per costruire una città più giusta e libera dalla violenza”, sottolinea Marzia Marchesi, assessora alle Pari opportunità.

I numeri restituiscono la fotografia di un fenomeno che continua a richiedere risposte concrete. “Siamo alla fine di ottobre e abbiamo già avuto 670 donne che hanno chiesto aiuto ai nostri centri quest’anno”, dichiara Oliana Maccarini, presidente dell’associazione Aiuto Donna. Un dato che, secondo quanto riferito, si mantiene sostanzialmente in linea con quello degli anni precedenti. Il fenomeno coinvolge donne di fasce d’età molto diverse: da una parte ci sono ragazze sempre più giovani che si trovano a vivere relazioni caratterizzate da comportamenti ossessivi e di controllo; dall’altra, Aiuto Donna richiama l’attenzione anche sulle situazioni di violenza che riguardano le donne anziane, in particolare all’interno dei rapporti familiari e della convivenza con figli adulti. “La violenza lascia conseguenze profonde anche sulla salute psicologica delle vittime, che possono rivolgersi ai centri antiviolenza in condizioni di forte fragilità. Per questo è fondamentale una corretta valutazione del rischio, basata sull’ascolto e sulla capacità di riconoscere anche quei segnali di pericolo che la donna stessa può faticare a individuare”, afferma Maccarini.

L’associazione ricorda anche il lavoro svolto per accompagnare le donne verso l’autonomia. L’associazione dispone di 16 appartamenti messi gratuitamente a disposizione di chi ha lasciato una situazione di pericolo e sta cercando di ricostruire la propria vita. Il sostegno comprende anche percorsi di accompagnamento al lavoro, tirocini e supporto per il conseguimento della patente, con l’obiettivo di favorire una reale indipendenza economica e personale.

Nel corso dell’incontro è emerso anche il tema della responsabilità degli uomini. A questo proposito è stata ricordata l’attività del centro “La Svolta”, nato a Bergamo su iniziativa del centro antiviolenza grazie all’impegno di un gruppo di professionisti, tra psicologi ed educatori. La struttura accoglie uomini maltrattanti che intendono interrogarsi sui propri comportamenti e imparare a gestire la rabbia e la violenza. La necessità di coinvolgere direttamente gli uomini è stata ribadita anche in relazione alla nuova campagna, che dedica proprio a loro alcuni dei suoi richiami visivi, come quelli legati alla Festa del papà e al mondo del calcio.